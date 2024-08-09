ЦБ отметил, что темпы роста длинных розничных кредитов в июле, предварительно, замедлились

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Рост портфеля долгосрочных розничных кредитов в июле, по предварительным данным, замедлился, говорится в комментарии ЦБ РФ.

На эту динамику могли повлиять как сворачивание безадресной программы льготного ипотечного кредитования, так и ужесточение макропруденциальной политики в части потребительского кредитования, а также секьюритизация ипотечных портфелей, отмечает регулятор.

Темпы прироста корпоративного кредитного портфеля в июле, по оперативным данным, выросли.

ЦБ обращает внимание на ужесточение условий банковского кредитования во II квартале 2024 года. Оно в основном выразилось в повышении уровня ставок. Банки также отмечали влияние макропруденциальных мер на ужесточение требований к заемщикам в розничном сегменте. По оценкам кредитных организаций, тенденция к ужесточению условий банковского кредитования может продолжиться в III квартале и частично в IV квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что розничный кредитный портфель банков РФ в июне вырос на 2,7% после 2% в мае и 1,6% в апреле, что является максимальным месячным приростом с сентября 2023 года.

Рост корпоративного кредитного портфеля в июне незначительно замедлился - до 1,2% с 1,7% в мае и 1,9% в апреле. При этом без учета погашенного крупного бридж-кредита, выданного в мае, кредитование в июне даже немного ускорилось, до +1,5% с +1,4% в мае, отмечал ранее ЦБ в обзоре о развитии банковского сектора.