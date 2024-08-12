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"Татнефть" запустила серийный выпуск шин на заводе в Казахстане

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Татнефть" приступила к серийному производству шин на недавно построенном шинном заводе в городе Сарань (Казахстан, бренд Attar). Об этом сообщил глава шинного дивизиона компании Андрей Пантюхов на пресс-конференции в понедельник.

"В июне 2024 года мы запустили серийное производство легковых летних шин, и уже в середине июля состоялись первые отгрузки шин под брендом Attar в дилерские центры в Казахстане, а также в шинные центры в РФ, так что эти шины уже можно встретить в шинной рознице как в Казахстане, так и в России", - сказал он.

Ранее сообщалось со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова, возглавляющего совет директоров "Татнефти", что ТОО KamaTyresKz, совместное предприятие "Татнефти" и казахстанской компании Allur в декабре 2022 года приступило к производству шин на новом заводе в городе Сарань Карагандинской области Казахстана. Годовая производственная мощность составляет 3,5 млн шин: 3 млн шин для легковых автомобилей, 500 тыс. шин для грузовой техники.

Татнефть KamaTyresKz Allur Татарстан Казахстан
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