Поиск

Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ во II кв. снизилась на $122 млн

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами во втором квартале 2024 года уменьшился на $122 млн, или на 0,8%, до $14,602 млрд с $14,724 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям во втором квартале 2024 года уменьшилась до 44,6% с 45,0%, согласно данным ЦБ.

В первом полугодии 2024 года задолженность перед нерезидентами уменьшилась на $206 млн, или на 1,4%, с $14,808 млрд. В 2023 году она сократилась на $1,499 млрд, или на 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 июля 2024 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с 1 октября 2017 года, когда он составлял $14,562 млрд.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов

Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов

Зерновой союз ждет роста себестоимости озимого сева в России минимум на 20%

Российские нефтяники и ученые приоткрыли секреты древних льдов Гыдана. Обзор

Российские нефтяники и ученые приоткрыли секреты древних льдов Гыдана. Обзор

Заявка "Газпрома" по транзиту газа через Украину составила 39,6 млн куб. м

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Транзит через Украину остаётся на прежнем уровне, заявка "Газпрома" на воскресенье - 39,3 млн куб. м

Транзит газа через Украину растет, заявка "Газпрома" на субботу - 39,6 млн куб. м

Транзит газа через Украину растет, заявка "Газпрома" на субботу - 39,6 млн куб. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });