Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ во II кв. снизилась на $122 млн

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами во втором квартале 2024 года уменьшился на $122 млн, или на 0,8%, до $14,602 млрд с $14,724 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям во втором квартале 2024 года уменьшилась до 44,6% с 45,0%, согласно данным ЦБ.

В первом полугодии 2024 года задолженность перед нерезидентами уменьшилась на $206 млн, или на 1,4%, с $14,808 млрд. В 2023 году она сократилась на $1,499 млрд, или на 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 июля 2024 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с 1 октября 2017 года, когда он составлял $14,562 млрд.