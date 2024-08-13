"Дочка" "Сургутнефтегаза" исполнила предупреждение ФАС о ценовой дискриминации на АЗС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Дочернее предприятие "Сургутнефтегаза" - ООО "СО "Тверьнефтепродукт" - исполнило предупреждение Тверского УФАС о ценовой дискриминации на автозаправочных станциях и устранило признаки нарушения, сообщила пресс-служба ФАС.

Компания устанавливала разные цены на топливо в различных точках своей сети в зависимости от наличия рядом АЗС конкурентов. Такие действия содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции, отметили в ведомстве. Тверское УФАС выдало компании предупреждение. Организация должна была установить единую розничную цену на бензин и дизельное топливо по всей сети своих заправок в Твери и представить отчет о выполнении предупреждения.

"В установленный срок компания предоставила в УФАС отчет и доказательства исполнения предупреждения. На территории Твери установлена одинаковая цена на всех заправках. В 60% случаев стоимость бензина стала ниже, чем была до выдачи предупреждения", - говорится в сообщении.