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Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 3,5%, отыграв падение прошлой недели

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Японский фондовый индекс Nikkei 225 завершил резким ростом торги вторника и полностью отыграл падение начала прошлой недели, остальные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона также завершили сессию в плюсе.

Азиатские рынки акций восстанавливаются после обвала, вызванного опасениями рецессии в США. На этой неделе инвесторы ждут публикации важных статданных по американской экономике, включая индекс потребительских цен (CPI), промпроизводство и индекс потребительского доверия.

"Реакция рынка на прошлой неделе отражает переоценку позиций, а не только данные из США или сокращение операций carry trade с иеной, - отметил инвестиционный стратег Global X Management Билли Люнь. - Однако важно сохранять осторожность при оценке краткосрочных колебаний в Азии, с учетом оттока иностранных инвестиций и низкой ликвидности".

Японский фондовый индекс Nikkei 225 подскочил на 3,45%. Накануне биржи Японии были закрыты из-за государственного праздника.

Как стало известно во вторник, цены производителей в Японии в июле выросли на 3% в годовом выражении после подъема на 2,9% месяцем ранее. Динамика показателя совпала с прогнозами рынка. В помесячном исчислении цены производителей повысились на 0,3% после роста на 0,2% в июне.

Лидерами роста в Токио стали акции Fujikura Ltd. и Ebara Corp., подскочившие на 11%. Также активно подорожали бумаги представителей IT-сектора, включая Keyence (+8,5%), Tokyo Electron (+6,2%), Lasertec (+5%) и Disco Corp. (+3,9%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite по итогам торгов вырос на 0,34%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,36%.

Котировки акций Tencent в Гонконге повысились на 1%, Xiaomi - на 2,7%, Meituan - снизились на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,12%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics поднялась на 0,8%, SK Hynix - на 2,8%.

Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 увеличилось на 0,17%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto выросла на 0,3% и 0,5% соответственно. Лидером роста в Австралии стали акции производителя пищевой упаковки Orora Ltd., подскочившие на 19,2%.

Nikkei 225 Ebara Corp Fujikura Ltd Япония АТР
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