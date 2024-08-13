Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле вырос в 1,7 раза
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2024 года составило $39,7 млрд, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $23,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июле 2024 года выросло на 22%, до $76,6 млрд по сравнению с $63,0 млрд за аналогичный период 2023 года.
В июле 2024 года сальдо счета текущих операций было отрицательным - $0,5 млрд - после положительного сальдо в июне ($5,1 млрд). Как отмечается в комментарии ЦБ, динамика сальдо обусловлена во многом сезонным увеличением начислений по объявленным российскими компаниями дивидендам и импорта услуг, а также некоторым уменьшением профицита торгового баланса.
Профицит торгового баланса в июле снизился на 30%, до $8,1 млрд с $11,5 млрд в июне (оценка за июнь была уточнена в сторону повышения), из-за сокращения как мировых цен на некоторые товары российского экспорта, так и физических объемов. Показатель по сравнению с июлем 2023 года ($6,2 млрд) увеличился на 31%.В июле 2023 года сальдо счета также было близко к нулевому, но осталось положительным - $0,2 млрд.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-июле и июле 2024 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-июль
|Г/Г
|Июль
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|39,7
|69%
|-0,5
|Торговый баланс
|76,6
|22%
|8,1
|31%
|-30%
|Экспорт
|239,2
|0%
|32,6
|3%
|-8%
|Импорт
|162,6
|-8%
|24,5
|-4%
|3%
|Баланс услуг
|-21,0
|4%
|-4,2
|14%
|14%
|Экспорт
|23,0
|-2%
|3,2
|0%
|0%
|Импорт
|44,0
|1%
|7,4
|7%
|7%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-15,9
|-17%
|-4,4
|100%
|63%
|Доходы к получению
|22,1
|-19%
|3,4
|6%
|0%
|Доходы к выплате
|38
|-19%
|7,8
|32%
|39%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|44,6
|108%
|4,7
|-6%
|15%
|Чистое принятие обязательств
|-4,3
|26%
|3
|2900%
|-17%
|Изменение резервных активов
|-8,8
|31%
|-0,6
|50%
|200%
Как поясняет ЦБ РФ, уменьшение отрицательного сальдо баланса первичных и вторичных доходов за семь месяцев 2024 года до $15,9 млрд с $19,2 млрд годом ранее обусловлено уменьшением по сравнению с предшествующим годом доли участия нерезидентов в капиталах российских компаний и объема начисленных в пользу иностранных инвесторов дивидендов, а также продолжившимся снижением сумм исходящих личных трансфертов.
Прирост иностранных активов в январе-июле 2024 года оценивается в $44,6 млрд против $21,4 млрд годом ранее. Как отмечает ЦБ РФ, это объясняется том числе увеличением лагов в расчетах по внешнеэкономической деятельности и ростом прочих инвестиций.
В июле прирост иностранных активов (исключая резервные активы) составил $4,7 млрд после $5 млрд месяцем ранее, значительная часть этой суммы обусловлена вкладом инструментов, формирующих дебиторскую задолженность резидентов в связи с усложнением цепочек международных расчетов.
Сокращение внешних обязательств экономики за семь месяцев 2024 года составило $4,3 млрд ($3,4 млрд в январе-июле 2023 года), в основном это обусловлено сокращением задолженности по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.
В июле внешние пассивы выросли на $3 млрд (на $0,1 млрд месяцем ранее), основной вклад внесло отражение обязательств по объявленным в пользу нерезидентов дивидендам.
Резервные активы снизились на $8,8 млрд (на $6,7 млрд годом ранее) в основном в связи с проведением операций со средствами Фонда национального благосостояния, а также операций по регулированию валютной ликвидности на основе сделок "валютный своп".
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в июле, при среднегодовой цене нефти марки Brent $85 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2024 года ожидается в размере $72 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $135 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - также $31 млрд.