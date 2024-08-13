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Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле вырос в 1,7 раза

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2024 года составило $39,7 млрд, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $23,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июле 2024 года выросло на 22%, до $76,6 млрд по сравнению с $63,0 млрд за аналогичный период 2023 года.

В июле 2024 года сальдо счета текущих операций было отрицательным - $0,5 млрд - после положительного сальдо в июне ($5,1 млрд). Как отмечается в комментарии ЦБ, динамика сальдо обусловлена во многом сезонным увеличением начислений по объявленным российскими компаниями дивидендам и импорта услуг, а также некоторым уменьшением профицита торгового баланса.

Профицит торгового баланса в июле снизился на 30%, до $8,1 млрд с $11,5 млрд в июне (оценка за июнь была уточнена в сторону повышения), из-за сокращения как мировых цен на некоторые товары российского экспорта, так и физических объемов. Показатель по сравнению с июлем 2023 года ($6,2 млрд) увеличился на 31%.В июле 2023 года сальдо счета также было близко к нулевому, но осталось положительным - $0,2 млрд.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-июле и июле 2024 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-июль Г/Г Июль М/М Г/Г
Счет текущих операций 39,7 69% -0,5
Торговый баланс 76,6 22% 8,1 31% -30%
Экспорт 239,2 0% 32,6 3% -8%
Импорт 162,6 -8% 24,5 -4% 3%
Баланс услуг -21,0 4% -4,2 14% 14%
Экспорт 23,0 -2% 3,2 0% 0%
Импорт 44,0 1% 7,4 7% 7%
Баланс первичных и вторичных доходов -15,9 -17% -4,4 100% 63%
Доходы к получению 22,1 -19% 3,4 6% 0%
Доходы к выплате 38 -19% 7,8 32% 39%
Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 44,6 108% 4,7 -6% 15%
Чистое принятие обязательств -4,3 26% 3 2900% -17%
Изменение резервных активов -8,8 31% -0,6 50% 200%

Как поясняет ЦБ РФ, уменьшение отрицательного сальдо баланса первичных и вторичных доходов за семь месяцев 2024 года до $15,9 млрд с $19,2 млрд годом ранее обусловлено уменьшением по сравнению с предшествующим годом доли участия нерезидентов в капиталах российских компаний и объема начисленных в пользу иностранных инвесторов дивидендов, а также продолжившимся снижением сумм исходящих личных трансфертов.

Прирост иностранных активов в январе-июле 2024 года оценивается в $44,6 млрд против $21,4 млрд годом ранее. Как отмечает ЦБ РФ, это объясняется том числе увеличением лагов в расчетах по внешнеэкономической деятельности и ростом прочих инвестиций.

В июле прирост иностранных активов (исключая резервные активы) составил $4,7 млрд после $5 млрд месяцем ранее, значительная часть этой суммы обусловлена вкладом инструментов, формирующих дебиторскую задолженность резидентов в связи с усложнением цепочек международных расчетов.

Сокращение внешних обязательств экономики за семь месяцев 2024 года составило $4,3 млрд ($3,4 млрд в январе-июле 2023 года), в основном это обусловлено сокращением задолженности по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

В июле внешние пассивы выросли на $3 млрд (на $0,1 млрд месяцем ранее), основной вклад внесло отражение обязательств по объявленным в пользу нерезидентов дивидендам.

Резервные активы снизились на $8,8 млрд (на $6,7 млрд годом ранее) в основном в связи с проведением операций со средствами Фонда национального благосостояния, а также операций по регулированию валютной ликвидности на основе сделок "валютный своп".

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в июле, при среднегодовой цене нефти марки Brent $85 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2024 года ожидается в размере $72 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $135 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - также $31 млрд.

ЦБ РФ Банк России
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