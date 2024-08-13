Сбербанк построит еще один отель на территории курорта "Мрия" в Крыму

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует построить еще один отель повышенной комфортности на территории курорта Mriya Resort & SPA в Крыму, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

"Мы продолжаем развивать курортный комплекс Mrya, сейчас ведется проектирование еще одного отеля. Примерно 420 номеров, повышенная комфортность. Уровень этого отеля будет еще выше, чем в существующем комплексе. Сейчас идет строительство пляжного комплекса", - рассказал он.

Mriya Resort & SPA - курорт премиум-класса на Южном берегу Крыма.