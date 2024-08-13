Космическую "дочку" Sitronics Group возглавил экс-руководитель спутниковой системы "Гонец"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Гендиректором Sitronics Space (дочернее предприятие Sitronics Group в сфере космической деятельности) назначен Павел Черенков, следует из данных ЕГРЮЛ.

Он возглавил ООО "Ситроникс Спейс" 12 августа, сменив в должности Николая Севастьянова, который руководил компанией с 31 января 2024 года.

Основными направлениями работы Черенкова "станут расширение портфеля космических сервисов и возможностей производственной площадки, а также формирование и развитие кооперации", - отмечается в пресс-релизе Sitronics Group.

Черенков ранее являлся гендиректором АО "Научно-производственное предприятие "Квант", а также АО "Спутниковая система "Гонец" (оба предприятия являются частью госкорпорации "Роскосмос").

Sitronics Space разрабатывает и эксплуатирует космические аппараты и цифровые сервисы для обеспечения данными и аналитикой российских потребителей, а также системы обеспечения связи и управления подвижными объектами. Решения направлены на сферы гражданского применения – контроль и мониторинг судоходства, грузовых беспилотных систем, городской и промышленной инфраструктуры, благоустройства и строительства, земель, недр и лесов, экологической обстановки и пожаров.

Также компании принадлежит производитель спутникового оборудования "Спутникс".