Цена золота держится выше $2500 за унцию

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Цена золота, впервые превысившая $2500 за унцию в минувшую пятницу, держится выше этой отметки на торгах в понедельник.

Стоимость драгметалла по данным на 10:30 мск составляет $2502,2 за унцию.

В пятницу золото обновило рекордный максимум на фоне слабых статданных по экономике США, повысивших уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к снижению ставки в сентябре. Некоторые эксперты не исключают, что ФРС опустит ставку не на 25 базисных пунктов, а сразу на 50 б.п. на предстоящем заседании.

В целом рынок ждет, что по итогам трех оставшихся в этом году заседаний американский ЦБ в совокупности снизит ставку на 100 б.п. с нынешних 5,25-5,5% годовых.

Золото подорожало более чем на 20% в этом году, в частности, благодаря ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ. Росту спроса на драгметалл также способствует общий интерес инвесторов к активам "тихой гавани" в связи с серьезной напряженностью на Ближнем Востоке и российско-украинским конфликтом.

Аналитик TD Securities Барк Мелек ожидает, что цена золота может подняться до $2700 за унцию в ближайшие кварталы, поскольку макроэкономические факторы и политика центробанков создают для этого необходимые условия.