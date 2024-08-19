Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню на фоне снижения цен на нефть

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - За торги понедельника на "Мосбирже" рубль подешевел к юаню на фоне снижения котировок нефти. Юань к 19:00 дорожал на 3,2 копейки, до 12,1 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 20 августа на 63,66 копейки, до 89,5428 рубля, и увеличил курс евро на 1,0965 рубля, до 98,9355 рубля.

Инфляционные ожидания населения России в августе выросли до 12,9% с 12,4% в июле, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России 1-13 августа. Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе выросла до 15% с 14,2% в июле.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в августе снизились до 13,9% с 14,5%, со сбережениями - выросли до 11,5% с 10,2%. Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в августе снизилась до 16,1% с 16,7%, со сбережениями - выросла до 13,5% с 12,1%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 13 сентября.

"На прошлой неделе курс рубля по отношения к доллару и юаню продемонстрировал повышенную волатильность. Курс рубля к доллару достигал отметки 93 рубля на внебиржевом рынке, а курс к юаню поднимался выше 12 рублей. Вероятно, такая динамика объясняется новостями о прекращении взаимодействия иностранных банков с российскими контрагентами в части платежей в юанях и связанными с этим опасениями участников рынка", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Ослабление рубля продолжается, несмотря на активное снижение американского доллара (индекс доллара сегодня теряет более 0,4%), сохраняющиеся проблемы в расчетах у импортеров и жесткую монетарную политику. Сохраняющаяся повышенная инфляция свидетельствует о том, что ключевую ставку могут повысить до 20% уже в сентябре. Слабая динамика рубля обусловлена геополитическими и санкционными факторами. На текущей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-89 рубля, биржевой курс юаня - около 12 рублей. Также в 20-х числах августа может начать формироваться тенденция к укреплению рубля на фоне подготовки к налоговому периоду", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Нефтяные цены продолжают опускаться вечером в понедельник.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,97%, до $78,9 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,99%, до $75,89 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка являются слабые макроэкономические данные из Китая, крупнейшего импортера топлива в мире, а также сигналы об увеличении запасов топлива в США. Определенную поддержку котировкам при этом оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 483 единиц. Число газовых установок увеличилось на одну и составило 98.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 августа уменьшилась на 2 базисных пункта - до 17,65% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно пятницы на 14 базисных пунктов, до 16,93% годовых, версия на три месяца поднялась на 6 базисных пунктов, до 16,51% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 4 базисных пунктов и в понедельник составила 16,61% годовых.