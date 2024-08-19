В Евросоюзе во II квартале увеличилось число банкротств компаний

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Евросоюзе во втором квартале 2024 года количество обанкротившихся компаний увеличилось на 3,1% относительно предыдущих трех месяцев, сообщил Eurostat.

Рост числа несостоятельных компаний был зафиксирован в строительстве (+3,8%), финансовой сфере (+2,6%), торговле (+2,4%) и промышленности (+1,6%). При этом их количество уменьшилось в сфере образования и социальной деятельности (-1%), в гостиничном секторе и сфере общественного питания (-1,1%), в транспортной отрасли (-1,6%), в сфере информации и коммуникаций (-4,8%).

Количество регистраций предприятий в Евросоюзе сократилось на 2,1% по сравнению с первым кварталом, при этом снижение было отмечено во всех секторах экономики.

Наибольшее падение было зарегистрировано в торговле (-4,7%), промышленности (-3,6%), а также образовании и социальной деятельности (-3,4%), самое незначительное снижение - в финансовой сфере (-0,7%).