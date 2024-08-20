Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2% в рамках коррекции

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник демонстрирует плавный рост "голубых фишек" в рамках коррекции после четырехдневного снижения, поддержку рынку оказывает в целом благоприятная ситуация на мировых фондовых площадках; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,24%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2782,3 пункта (+0,24%), индекс РТС - 978,88 пункта (+0,24%); цены большинства blue chips на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,6%.

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских акций в начале торгов во вторник плавно подрастают в рамках коррекции после четырехдневного снижения; поддержку рынку оказывает как в целом благоприятная конъюнктура мировых фондовых площадок, так и желание ряда участников рынка частично прикрыть короткие позиции. Вместе с тем падающие цены на нефть не дают сформироваться устойчивой тенденции к росту.

Американские фондовые индексы завершили сильным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и ждали мероприятия в Джексон-Хоуле. Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле традиционно собирает глав ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие пройдет 22-24 августа, выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла запланировано на пятницу.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью газете Financial Times, что, по ее мнению, пришло время начать корректировку монетарной политики. Поскольку инфляция замедляется, а баланс спроса и предложения на рынке труда улучшается, Федрезерву нужно "корректировать базовую ставку в соответствии с ситуацией в экономике и с учетом наших целей", сказала Дейли. В свою очередь глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что рынок труда и некоторые опережающие экономические индикаторы подают "тревожные сигналы".

Инвесторы ожидают, что Федрезерв снизит ставку примерно на 90 базисных пунктов до конца года, пишет Trading Economics. Шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре рынок оценивает в 72%.

Тем временем аналитики Goldman Sachs снизили оценку вероятности рецессии в США в ближайшие двенадцать месяцев до 20% с 25% после выхода более позитивных, чем ожидалось, статданных, которые были опубликованы на прошлой неделе. Главный экономист Goldman Ян Хациус полагает, что вероятность рецессии может быть пересмотрена до 15%, если следующий отчет о занятости "будет выглядеть достаточно хорошим". Его публикация запланирована на 6 сентября.

Зарубежные фондовые индексы

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга показывают отрицательную динамику, в то время как рынки акций других стран Азии растут. Народный банк Китая во вторник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на уровне 3,85% годовых. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики также не ожидали их изменения. Тем не менее, рынки надеются на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, которое будет стимулировать рост второй по величине экономики мира.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 по Москве опустился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Трейдеры фиксируют прибыль после того, как Hang Seng рос три предыдущих сессии подряд и достиг максимума за месяц, отмечают эксперты. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 1,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 по Москве прибавил 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,2%. Он поднимается уже восьмые торги подряд.

Нефть

В свою очередь цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после снижения до двухнедельных минимумов днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве составила $77,14 за баррель, что на 0,67% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на 2,5%, до $77,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене на 0,74%, до $73,82 за баррель. В понедельник контракт упал на 3%, до $74,37 за баррель. Накануне обе марки обновили минимум с 6 августа.

Давление на нефтяные котировки оказывает некоторое снижение напряженности на Ближнем Востоке. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, негативным фактором являются проблемы в экономике Китая, крупнейшего импортера топлива в мире.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в начале недели не смог удержать отметку 2800 пунктов. Объем торгов в понедельник стал рекордным с 7 августа, что свидетельствует о высокой значимости данного уровня для инвесторов. Среди ключевых бумаг наибольшие потери понесли акции Сбербанка, вчера они потеряли более 2%. При этом объем торгов был повышенным. Даже на дневном таймфрейме технические индикаторы сигнализируют о том, что бумаги Сбербанка перепроданы либо близки к этому. Аналогичная ситуация с акциями "ЛУКОЙЛа". Правда, здесь можно сказать, что причина падения в откате цен на нефть. Несмотря на падение всего рынка, ряд бумаг смогли подрасти. В первую очередь стоит отметить акции "ТКС Холдинга". Вчера совет директоров компании утвердил дивидендную политику. Помимо этого, сегодня "ТКС Холдинг" представит финансовую отчетность за II квартал. Если там не будет негативных сюрпризов, бумаги холдинга могут быть лучше рынка. Последние несколько месяцев им явно не хватало триггера для роста. Поэтому сильные финансовые результаты, слияние с Росбанком и ожидания начала выплаты дивидендов могут привести к слому нисходящего тренда.

"Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2750-2800 пунктов. Снижение мировых цен на нефть может привести к продолжению отката российского рынка. Однако в рамках текущей фазы коррекции индекс МосБиржи ни разу не снижался более четырех дней подряд. Последний раз такое случалось в сентябре 2023 года. Таким образом, сегодня вполне можем увидеть небольшой рост рынка. В этом случае спрос будет сегментированным", - полагает Головинов.