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"Интеррос" увеличил долю в "ТКС Холдинге" с 35% до 41,4%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Группа "Интеррос" приняла участие в допэмиссии акций "ТКС Холдинга" путем вклада акций Росбанка, в результате чего стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга, увеличив свой пакет до 41,4%, говорится в сообщении группы.

"ТКС Холдинг" в августе завершил сделку по интеграции Росбанка. Для этих целей было выпущено 69 млн новых акций, сообщала группа. До сделки "Интерросу" в "ТКС Холдинге" принадлежала доля в 35%, которую он выкупил в апреле 2022 года у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом).

""ТКС Холдинг" продолжает иметь высоко диверсифицированную структуру акционеров, со значительной долей free float и долей крупнейшего неконтролирующего акционера в 41,4%", - сказал председатель совета директоров холдинга Алексей Малиновский, слова которого приводит пресс-служба.

Совет директоров группы в ближайшее время ожидает предложения менеджмента по конкретным этапам эффективной интеграции Росбанка в группу ТКС.

До сделки основными акционерами Росбанка являлись "Интеррос" Владимира Потанина (45%) и созданный им благотворительный фонд (47,5%). Еще 7,5% находились на балансе компании "Русфинанс" в рамках мотивационной программы сотрудников банка.

Интеррос ТКС Холдинг
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