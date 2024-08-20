Китайский филиал ВТБ продолжает открывать счета клиентам, несмотря на санкции

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китайский филиал ВТБ продолжает открывать счета клиентам, несмотря на санкции, сообщила руководитель службы поддержки и развития ВЭД ВТБ Галина Олейникова.

"Несмотря на все сложности, возникающие с новым пакетом санкций, с подходом крупных китайских банков, наши клиенты продолжают работать с Китаем через "ВТБ Шанхай", активно проводят свои платежи и транзакции. Мы продолжаем открывать счета в "ВТБ Шанхай", - сказала она на вебинаре "Проблема дисбаланса грузопотоков в сообщении с Китаем на фоне изменения географии международной логистики".

По словам Олейниковой, ажиотажный спрос на открытие счетов в китайском филиале ВТБ, который наблюдался еще недавно, спал.

"Сейчас мы набрали штат сотрудников, арендовали новое помещение, поэтому счета в "ВТБ Шанхай" уже в таком нормальном, спокойном режиме открываются, и клиенты уже не переживают, что этот процесс долгий. Сейчас достаточно оперативно клиенты собирают документы, выезжают на встречу, уже практикуется сразу выдавать токены, клиенты подключаются к банку и начинают получать денежные средства из России", - сказала она.