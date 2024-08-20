Поиск

Китайский филиал ВТБ продолжает открывать счета клиентам, несмотря на санкции

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китайский филиал ВТБ продолжает открывать счета клиентам, несмотря на санкции, сообщила руководитель службы поддержки и развития ВЭД ВТБ Галина Олейникова.

"Несмотря на все сложности, возникающие с новым пакетом санкций, с подходом крупных китайских банков, наши клиенты продолжают работать с Китаем через "ВТБ Шанхай", активно проводят свои платежи и транзакции. Мы продолжаем открывать счета в "ВТБ Шанхай", - сказала она на вебинаре "Проблема дисбаланса грузопотоков в сообщении с Китаем на фоне изменения географии международной логистики".

По словам Олейниковой, ажиотажный спрос на открытие счетов в китайском филиале ВТБ, который наблюдался еще недавно, спал.

"Сейчас мы набрали штат сотрудников, арендовали новое помещение, поэтому счета в "ВТБ Шанхай" уже в таком нормальном, спокойном режиме открываются, и клиенты уже не переживают, что этот процесс долгий. Сейчас достаточно оперативно клиенты собирают документы, выезжают на встречу, уже практикуется сразу выдавать токены, клиенты подключаются к банку и начинают получать денежные средства из России", - сказала она.

ВТБ Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена золота обновила исторический максимум

Цена золота обновила исторический максимум

"Мосбиржа" планирует оспаривать санкции США

"Мосбиржа" планирует оспаривать санкции США

Правительство вывело из-под курсовых экспортных пошлин газетную бумагу

Правительство вывело из-под курсовых экспортных пошлин газетную бумагу

Миллиардер Эдгар Бронфман собрался купить Paramount за $4,3 млрд

Миллиардер Эдгар Бронфман собрался купить Paramount за $4,3 млрд

Brent подешевела до $77,05 за баррель

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

"Трансмашхолдинг" завершил процесс перевода акций в Россию

Турецкий ЦБ продал $500 млн для поддержки курса лиры

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });