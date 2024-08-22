Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

Фото: Артем Иванов/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе посредством открытия корреспондентских счетов и учреждения филиалов и дочерних банков в двух странах, говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогам 29-й регулярной встречи глав правительств России и КНР.

"Главы правительств отмечают важность дальнейшего углубления практического сотрудничества в финансовой сфере для обеспечения устойчивости российско-китайской торговли, будут продолжать укреплять взаимопонимание и диалог между финансово-банковскими организациями, обеспечивать бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем", - отмечается в документе.

В этих целях они договорились поддерживать высокий уровень доли расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других торгово-экономических операциях, укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе посредством открытия корреспондентских счетов и учреждения филиалов и дочерних банков в двух странах, расширять сотрудничество в сфере банковской и страховой деятельности, в том числе в области регулирования, а также содействовать устойчивому развитию банковских и страховых учреждений двух стран, созданных на территории России и Китая.

Кроме того, стороны договорились поддерживать страховые компании в обеспечении, исходя из рыночных принципов, добровольного выбора и контролируемости рисков, страховой защиты при транспортировке грузов непосредственно между двумя странами, а также в международном сообщении.

Страны также планируют создавать необходимые условия и поддерживать взаимные инвестиции, привлечение финансовых средств коммерческими методами на рынках ценных бумаг двух стран российскими и китайскими организациями, а также обеспечить соответствующую инфраструктуру с учетом рыночных принципов.

В целях содействия росту взаимного туристического потока стороны договорились создавать благоприятные условия в платежной сфере, а также поддерживать дальнейшее развитие сотрудничества в области страхования и перестрахования.

Россия и Китай на основе обоюдного признания эквивалентности стандартов бухгалтерского учета (для целей выпуска облигаций), стандартов аудита и аудиторского надзора России и Китая будет активно продвигать взаимовыгодное сотрудничество в практических областях.

Кроме того, страны договорились обеспечить дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма с акцентом на усиление контактов и сотрудничества в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).