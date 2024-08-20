Рынок акций РФ во вторник днем пытается скорректироваться вверх

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник днем пытается скорректироваться вверх после четырехдневного снижения, поддержку игрокам на повышение оказывает наметившаяся стабилизация ситуации на мировых нефтяных площадках; индекс МосБиржи взял курс на 2800 пунктов, которые он сдал накануне.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2794,3 пункта (+0,67%), индекс РТС - 983,07 пункта (+0,67%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,1%.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,1%), а также обыкновенные акции "ТКС Холдинга" (+2,8%), "Полюса" (+2,8%), ВТБ (+2,1%), "Магнита" (+1,7%), АФК "Система" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Газпрома" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), "Русала" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%, "префы" прибавили в цене 0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), расписки OZON (+1,7%).

МКПАО "ТКС Холдинг" (ранее - TCS Group) во II квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 15% - до 23,5 млрд рублей по сравнению с 20,4 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал квартальную прибыль "ТКС Холдинга" на уровне 23,3 млрд рублей. Чистый процентный доход группы во II квартале вырос на 45% к предыдущему году и составил 77,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 45%, до 24 млрд рублей. Собственные средства группы за квартал увеличились на 6%, до 296 млрд рублей.

Подешевели акции "ММК" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Татнефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских акций в первой половине торговой сессии 20 августа умеренно подрастают в рамках коррекции после четырехдневного снижения; поддержку рынку оказывает как в целом благоприятная конъюнктура мировых фондовых площадок, так и желание ряда участников рынка частично прикрыть короткие позиции. Кроме того, активизации покупок акций отечественных компаний способствует и наметившаяся стабилизация ситуации на мировых нефтяных площадках.

Американские фондовые индексы завершили сильным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и ждали мероприятия в Джексон-Хоуле. Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле традиционно собирает глав ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие пройдет 22-24 августа, выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла запланировано на пятницу.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью газете Financial Times, что, по ее мнению, пришло время начать корректировку монетарной политики. Поскольку инфляция замедляется, а баланс спроса и предложения на рынке труда улучшается, Федрезерву нужно "корректировать базовую ставку в соответствии с ситуацией в экономике и с учетом наших целей", сказала Дейли. В свою очередь глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что рынок труда и некоторые опережающие экономические индикаторы подают "тревожные сигналы".

Инвесторы ожидают, что Федрезерв снизит ставку примерно на 90 базисных пунктов до конца года, пишет Trading Economics. Шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре рынок оценивает в 72%.

Тем временем аналитики Goldman Sachs снизили оценку вероятности рецессии в США в ближайшие двенадцать месяцев до 20% с 25% после выхода более позитивных, чем ожидалось, статданных, которые были опубликованы на прошлой неделе. Главный экономист Goldman Ян Хациус полагает, что вероятность рецессии может быть пересмотрена до 15%, если следующий отчет о занятости "будет выглядеть достаточно хорошим". Его публикация запланирована на 6 сентября.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга снизились во вторник, в то время как остальная Азия завершила день "в плюсе". Народный банк Китая 20 августа сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на уровне 3,85% годовых. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики также не ожидали их изменения. Тем не менее, рынки надеются на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, которое будет стимулировать рост второй по величине экономики мира.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Трейдеры фиксировали прибыль после того, как Hang Seng рос три предыдущих сессии подряд и достиг максимума за месяц, отмечают эксперты. Кроме того, аналитики Goldman Sachs предупредили о том, что риск замедления темпов роста ВВП КНР усилился, что также оказало негативное влияние на рынки. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 за день увеличился на 1,8%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,2% (он завершил подъемом восьмые торги подряд).

Европейские фондовые площадки демонстрируют во вторник днем боковую динамику - изменения основных фондовых индексов региона не превышают плюс/минус 0,1-0,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок, умеренно снижавшиеся в начале торгов, к середине дня смогли отыграть утренние потери, а сорт Brent вышел даже в небольшой плюс. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:30 по московскому времени составила $77,7 за баррель, что на 0,05% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на 2,5%, до $77,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому моменту снизились в цене всего на 0,09%, до $74,3 за баррель. В понедельник контракт упал на 3%, до $74,37 за баррель. Накануне обе марки обновили минимум с 6 августа.

По мнению директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, "на глобальных фондовых рынках доминируют позитивные настроения в ожидании выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, которое состоится в конце недели. Вероятная "голубиная" риторика Пауэлла, выразившаяся в недавних комментариях представителей Федрезерва о возможном снижении процентной ставки в сентябре, способствует росту "аппетита к риску" у инвесторов. Европейские рынки также находятся в ожидании снижения процентных ставок. Центральный банк Швеции, вероятно, снизит ставку на четверть процентного пункта. Канада готовится опубликовать данные по инфляции, что может укрепить аргументы в пользу дальнейшего снижения ставок Банком Канады".

"Вместе с тем российский рынок акций находится под давлением, продолжая падение. Индекс МосБиржи находится на годовом минимуме, потеряв более 5% за месяц и более 15% с начала года. Возможно дальнейшее снижение индекса ниже 2700 пунктов в случае повышения ключевой ставки ЦБ до 20% годовых и снижения цен на нефть. Позитивный долгосрочный потенциал сохраняется для инвесторов, готовых купить активы по сниженным ценам. Разворот тренда возможен только при явном положительном изменении макроэкономических данных и решениях Банка России. Ближайшее заседание ЦБ РФ, на котором могут быть приняты меры для стабилизации ситуации, состоится 13 сентября", - считает Кабаков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в начале недели не смог удержать отметку 2800 пунктов. Объем торгов в понедельник стал рекордным с 7 августа, что свидетельствует о высокой значимости данного уровня для инвесторов. Среди ключевых бумаг наибольшие потери понесли акции Сбербанка, вчера они потеряли более 2%. При этом объем торгов был повышенным. Даже на дневном таймфрейме технические индикаторы сигнализируют о том, что бумаги Сбербанка перепроданы либо близки к этому. Аналогичная ситуация с акциями "ЛУКОЙЛа". Правда, здесь можно сказать, что причина падения в откате цен на нефть. Несмотря на падение всего рынка, ряд бумаг смогли подрасти. В первую очередь стоит отметить акции "ТКС Холдинга". Вчера совет директоров компании утвердил дивидендную политику. Помимо этого, сегодня "ТКС Холдинг" представит финансовую отчетность за II квартал. Если там не будет негативных сюрпризов, бумаги холдинга могут быть лучше рынка. Последние несколько месяцев им явно не хватало триггера для роста. Поэтому сильные финансовые результаты, слияние с Росбанком и ожидания начала выплаты дивидендов могут привести к слому нисходящего тренда.

"Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2750-2800 пунктов. Снижение мировых цен на нефть может привести к продолжению отката российского рынка. Однако в рамках текущей фазы коррекции индекс МосБиржи ни разу не снижался более четырех дней подряд. Последний раз такое случалось в сентябре 2023 года. Таким образом, сегодня вполне можем увидеть небольшой рост рынка. В этом случае спрос будет сегментированным", - полагает Головинов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова считает, что "внешний фон для российского рынка во вторник складывается неоднозначным. Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов во главе с Nasdaq. Рынок сохраняет курс на максимумы текущего года, надеясь на скорое снижение процентной ставки ФРС и улучшение ситуации в национальной экономике. Вместе с тем индексы МосБиржи и РТС накануне упали на 1,9% и 2,6% соответственно, обновив минимумы года. Рублевый индикатор опустился до самого низкого значения с июля 2023 года, пробив вниз отметку 2800 пунктов. Долларовый РТС достиг минимума с октября 2023 года, стабилизировавшись ниже 1000 пунктов".

"В начале торгов во вторник российский фондовый рынок вряд ли найдет поводы для возвращения к повышению и может продолжить обновление годовых минимумов на фоне более низких цен на нефть и перспективы сохранения жестких монетарных условий в РФ в ближайшие месяцы. За рубежом, тем временем, сохраняется оптимизм на надеждах скорого снижения процентных ставок ФРС, которые подталкивают к новым максимумам в том числе цены на золото", - отмечает Кожухова.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 40,64 млрд рублей (из них 7,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,14 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинга" и 3,33 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").