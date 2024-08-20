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Акции Amazon оказались самыми популярными среди хедж-фондов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Акции технологических гигантов из так называемой "великолепной семерки" (Magnificent Seven) заняли первые шесть мест в списке самых популярных вложений крупных хедж-фондов на рынке этих инструментов, согласно подсчетам блога Your Weekend Reading (YWR).

Чаще всего хедж-фонды держат в портфеле акции Amazon.com Inc.. Далее располагаются Microsoft Corp., Apple Inc., Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Alphabet Inc. (акции класса "A") и Nvidia Corp.. При этом акции Alphabet класса "C" занимают в рейтинге восьмое место, седьмое удерживает Broadcom.

Бумаги оставшегося представителя "семерки" - Tesla - находятся за пределами топ-20. Вместе с тем в текущем месяце в него поднялись Spotify, Thermo Fisher Scientific, GE Vernova и Adobe Inc.

По данным GS Prime, акции технологических компаний занимают 16% портфелей хедж-фондов, тогда как в фондовом индексе S&P 500 - 30%.

"Это хороший индикатор того, что [индекс] Nasdaq будет и дальше показывать опережающую динамику", - пишет YWR.

Ресурс составил рейтинг на основе анализа раскрытий 332 хедж-фондов с портфелями акций публичных компаний на сумму более $1 млрд.

Amazon
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