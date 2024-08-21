Европейские фондовые рынки завершили торги вторника в минусе

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением, трейдеры фиксировали прибыль после подъема рынков по итогам нескольких предыдущих сессий.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на закрытие торгов во вторник снизился на 0,45%, до 512,27 пункта.

Британский индекс FTSE 100 упал на 1%, германский DAX опустился на 0,35%, французский CAC 40 - на 0,22%, итальянский FTSE MIB - на 0,57%, испанский IBEX 35 - на 0,13%.

Германский рынок завершил в плюсе девять предыдущих сессий подряд, французский - пять, итальянский - шесть.

Окончательные данные статистического управления Евросоюза за июль, опубликованные во вторник, показали ускорение темпов инфляции в еврозоне в прошлом месяце до 2,6% в годовом выражении с июньских 2,5%. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

При этом инфляция в сфере услуг, которую внимательно оценивает Европейский центральный банк, замедлилась до 4% с 4,1%.

Тем временем цены производителей в Германии в июле сократились на 0,8% относительно того же месяца прошлого года из-за резкого снижения цен на энергоносители, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). Темпы снижения показателя замедлились после падения на 1,6% месяцем ранее, однако отрицательная динамика сохраняется уже 13 месяцев подряд.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие пройдет 22-24 августа.

Лидером падения среди компонентов Stoxx Europe 600 во вторник стали акции агропромышленной компании SalMar ASA (-7,4%). Кроме того, существенное снижение показали бумаги британской телекоммуникационной компании BT Group, подешевевшие на 6,4% на новости о том, что Sky заключила долгосрочное партнерское соглашение с конкурентом CityFibre.

Капитализация онлайн-ритейлера Ocado Group упала на 6%, JD Sports Fashion - на 4,4%.

Лидером роста стали акции Nibe Industrier AB (+2,4%), работающей в сфере недвижимости. Рыночная стоимость Embracer Group AB повысилась на 2,3%, Nexans - на 2,1%.

Котировки бумаг крупных европейских банков и нефтекомпаний завершили торги в минусе. В частности, стоимость акций UniCredit снизилась на 2,3%, Deutsche Bank - на 1,6%, Commerzbank - на 1,2%, Santander - на 1,1%, Societe Generale - на 0,4%.

Бумаги BP Plc и Shell подешевели на 2,8%, TotalEnergies - на 1,5%.

Цена бумаг Pernod Ricard опустилась на 2,2% на сообщениях, что производители алкогольных напитков по-прежнему сталкиваются со сложной конъюнктурой рынка в Китае, где наблюдается пониженный спрос, в особенности в коньячном сегменте.

Заметный рост по итогам торгов во Франкфурте показали акции Rheinmetall (-3%), SAP (-0,7%), Siemens (-0,3%), в Париже - бумаги Teleperformance (-2,2%), Orange (-1,1%), Kering (-1%), в Милане Saipem (-2,9%) и Tenaris (-2,7%).