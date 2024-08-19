Estee Lauder сократила годовую выручку на 2%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. зафиксировал 2%-ное снижение выручки в 2024 финансовом году и объявил о планах главного исполнительного директора Фабрицио Фреды уйти в отставку в конце нового финансового года, который завершится в июне 2025 года.

Фреда возглавляет компанию 16 лет, Estee Lauder начала поиск нового CEO.

За год, который завершился 30 июня, выручка компании сократилась на 2%, до $15,61 млрд с $15,91 млрд годом ранее.

Чистая прибыль упала до $390 млн, или $1,08 в расчете на акцию, по сравнению с $1,01 млрд, или $2,79 на акцию. Скорректированная прибыль сократилась на 25%, до $2,59 на акцию.

Продажи товаров по уходу за кожей в отчетном году сократились на 4% - до $7,91 млрд. Реализация декоративной косметики снизилась на 1% - до $4,47 млрд, средств для ухода за волосами - на 4%, до $629 млн. Продажи парфюмерии увеличились на 1%, до $2,49 млрд.

В начавшемся финансовом году компания планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $2,78-2,98 в расчете на акцию и зафиксировать изменение выручки и органических продаж в диапазоне от минус 1% до плюс 2%.

Руководство компании объявило о выплате квартальных дивидендов в размере 66 центов в расчете на акцию. Выплаты начнутся 16 сентября, реестр акционеров закрывается 30 августа.

С начала 2024 года капитализация Estee Lauder упала на 35%, до $34,05 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 16,5%.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары, включая товары под одноименным брендом, а также Aramis, Clinique, Origins, M·A·C, Tom Ford, Jo Malone London, Kilian Paris. География продаж охватывает порядка 150 стран, штат компании превышает 60 тысяч человек.