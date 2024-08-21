Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1% в рамках коррекции

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов среды демонстрирует плавный рост "голубых фишек" в рамках коррекции, рост обусловлен желанием ряда участников рынка частично прикрыть "короткие" позиции после пятидневного снижения; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,14%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2772,38 пункта (+0,14%), индекс РТС - 962,95 пункта (+0,14%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,6%, с некоторым преобладанием растущих в цене бумаг.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), а также обыкновенные акции "Русала" (+1,6%), ВТБ (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%, "префы" прибавили в цене также 0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "ТКС Холдинга" (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-0,7%), акции "МТС" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских акций в начале торгов 21 августа плавно подрастают в рамках коррекции после пятидневного снижения; повышение поддерживается желанием ряда участников рынка частично прикрыть "короткие" позиции, а также наметившейся стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках. Вместе с тем рост отечественных акций сдерживается негативной конъюнктурой мировых фондовых рынков.

Зарубежные фондовые индексы

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости эмитентов в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Пауэлл выступит здесь на ежегодном симпозиуме Федерального резервного банка Канзаса в пятницу. Рынок ждет от него большей ясности в отношении денежно-кредитной политики американского центробанка. Кроме того, в среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС.

Азиатские фондовые индексы снижаются в среду, исключением выступает только южнокорейский рынок акций. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало, в том числе, снижение американского рынка днем ранее. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 по Москве опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 демонстрирует снижение менее чем на 0,1% после роста по итогам восьми торгов подряд. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:43 по Москве прибавил 0,2%.

Нефть

Вместе с тем цены на нефть относительно стабильны в среду утром после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $77,22 за баррель, что на 0,03% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 0,6%, до $77,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени всего на 0,04%, до $73,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,7%, до $73,17 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы ослабления спроса на сырье в мире, в особенности в Китае, а также надежды на спад напряженности на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил о необходимости достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшие дни, уточнив, что США, Египет и Катар намерены сделать все возможное, чтобы убедить ХАМАС согласиться на новые предложения по перемирию, пишет газета The Times of Israel. Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа.

"Мы полагаем, что снижение цен на нефть, обусловленное надеждами на перемирие в секторе Газа, будет краткосрочным, поскольку вероятность прекращения огня является низкой", - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. Кроме того, сохраняется риск атаки Ирана на Израиль в ответ на недавнее убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране.

Внимание трейдеров в среду будет направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали повышение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 347 тыс. баррелей.

Комментарии аналитиков

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов, после негативного открытия во вторник котировки большинства акций попытались подрасти, но их остановила отметка 2800 пунктов. "С 5 августа она много раз отбивала атаки "медведей", но после ее уверенного пробоя в понедельник она стала сопротивлением росту. Причем вчера не наблюдалось даже серьезных попыток прощупать 2800 на прочность, что говорит о слабости покупателей. Все попытки отскока наталкивались на усиление продаж, а сами периоды роста больше напоминали прикрытие "шортов", нежели инвестиционные покупки. Не помогло рынку акций и ослабление рубля, который в паре с юанем снизился на 0,6%", - считает Антонов.

Индекс МосБиржи может продолжить снижение в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Индекс МосБиржи вчера обновил годовой минимум. Технический отскок со "дна" завершился под 2800 пунктами и быстро сошел на нет - тест уровня снизу и откат характеризуют слабость фондовых "быков" и силу "медведей". Пока действует жесткая денежно-кредитная политика и на рынке сохраняются опасения очередного повышения ключевой ставки, а геополитический фон напряженный, то биржевой сантимент слабый, - указывает аналитик. - Техническая формация рынка остается нисходящей и не исключает более низкие уровни индекса. В случае потери 2750 пунктов следующая поддержка - 2710 пунктов: там пересекутся динамическая и статичная опоры, а от минимума вторника это будет еще минус 1,5%".

"Со временем и эту мощную коррекцию 2024 года выкупят. Годовые инвестиционные перспективы предполагают +38% по индексу МосБиржи, и покупка бумаг с большими скидками долгосрочно выглядит привлекательной. Но локально активные трейдеры могут получить цены еще ниже текущих", - полагает Зельцер.