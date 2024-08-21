Capital Group сократила долю в Мосбирже с 5,01% до 0,064%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американская Capital Group Companies сократила долю в "Московской бирже" с 5,01% до 0,064%.

Согласно сообщению биржи, 8 августа количество акций в распоряжении компании сократилось со 115 628 276 до 1 468 769 штук.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. OFAC также выдало лицензию на сворачивание операций с ними на срок до 13 августа, в начале августа она была продлена до 12 октября.

Основными акционерами Мосбиржи сейчас являются Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (5,3%), State Street Bank & Trust Company (5,3%).