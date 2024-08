Сделка по покупке Twitter Маском стала самой неудачной для финансировавших ее банков с 2008-2009 гг.

Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сделка по покупке соцсети Twitter Илоном Маском в 2022 году стала самой неудачной со времен финансового кризиса 2008-2009 гг. для банков, финансировавших миллиардера, пишет газета The Wall Street Journal.

Семь фининститутов, включая Morgan Stanley и Bank of America, предоставили Маску кредиты на $13 млрд для покупки соцсети, позднее переименованной в X, за $44 млрд.

Банки, финансирующие подобные сделки, зарабатывают на процентах, но обычно быстро продают такие долги другим инвесторам, чтобы вывести их со своих балансов. Однако в этом случае у финкомпаний не было возможности избавиться от долга без потерь, в частности, из-за слабых показателей соцсети. В результате долги зависли на балансах банков на два года.

Согласно данным аналитической компании PitchBook LCD, эти долги "висят" на балансах фининститутов дольше, чем какие-либо другие кредиты, выданные банками для финансирования сделок, со времен финансового кризиса. Подобных проблемных кредитов у финкомпаний за это время было довольно много, однако обычно им удавалось избавиться от них в течение года.

Обесценивание кредитов, находящихся на балансах банков, негативно сказывается на их прибыли, отмечает WSJ. Кроме того, длительное сохранение высокорисковых долгов привлекает внимание регуляторов.

Из-за неудачной сделки с Маском некоторые финкомпании сократили объемы финансирования других сделок, говорят источники газеты.

Bank of America и Morgan Stanley, занимавшие две первые позиции среди инвестбанков по объему финансирования сделок в 2021 и 2022 годах, уступили JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. в 2023 году и уступают в 2024 году.

При этом банки, в числе которых также Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho и Societe Generale, получают довольно хорошие проценты по кредитам, выданным Маску. Обычно такие кредиты выдаются на 7-8 лет под ставки, превышающие на несколько процентных пунктов бенчмарк для компаний с рейтингами инвестиционной категории.

Однако спустя почти два года после закрытия сделки Маску не удается справиться с проблемами в X. В октябре 2023 года компания оценивала себя в $19 млрд, что более чем в два раза ниже суммы, которую заплатил за нее Маск.