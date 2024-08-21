Крым передаст в федеральную собственность порт Камыш-Бурун в Керчи

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Порт Камыш-Бурун (Керчь, Крым) будет передан в федеральную собственность для обслуживания и последующей модернизации, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В федеральную собственность будет передан Керченский морской порт Камыш-Бурун", - написал Аксенов в своем телеграм-канале после встречи с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко.

Аксенов поблагодарил первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова и министра транспорта РФ Романа Старовойта за соответствующее принятое решение.

"Работы на объекте будут выполнены за счет федеральных средств, в том числе углубление канала, который с годами заилился, что осложняло выход судов из акватории порта, которые изготавливаются на заводе им. Бутомы", - добавил Аксенов.

Порт Камыш-Бурун построен в 1951 году на юге Керчи. До воссоединения Крыма с Россией относился к Камыш-Бурунскому железорудному комбинату, который принадлежал украинской компании "Альтком".

В феврале 2023 года Госсовет Крыма национализировал имущество АО "Альтком" в республике, включая собственность обанкротившегося АО "Камыш-Бурунский железорудный комбинат".