Досудебное обжалование станет обязательным в спорах о выдаче ряда лицензий и разрешений

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Процедура досудебного обжалования станет с 1 сентября 2024 года обязательной при оспаривании действий государственных и муниципальных органов, связанных с предоставлением ряда лицензий и разрешений. Перечень таких действий утвердило правительство РФ, говорится в его сообщении.

В нем отмечается, что в перечень включены наиболее востребованные у заявителей виды разрешительной деятельности: 202 вида различного рода аттестаций, государственных регистраций, разрешений на работы и строительство, оформление сертификатов, выдача прокатного удостоверения, разрешений на ввоз продукции и прочие. С 1 сентября досудебное обжалование станет обязательным для 194 из них, с 31 декабря – для остальных восьми видов из перечня.

Для тех видов разрешительной деятельности, которые не вошли в перечень, досудебное обжалование, согласно федеральному закону "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", станет обязательным с 1 января 2028 года.

Для оспаривания достаточно направить жалобу через портал "Госуслуги". Возможность ее отправки становится доступна после того, как заявитель подал через портал обращение на получение лицензии или разрешения. Жалобы рассматривает лицо, которое в административной иерархии стоит над тем, кто принимает решение по выдаче разрешительного документа. После прохождения процедуры обязательного досудебного обжалования у заявителя остается возможность обратиться в суд.

Услуга досудебного обжалования уже реализована на портале "Госуслуги", с середины 2023 года она стала в режиме эксперимента доступна в отношении решений контрольных органов в сфере выдачи лицензий и разрешений. В 2023 году поступило чуть больше 300 таких обращений, в среднем срок рассмотрения жалоб составил девять дней. С начала 2024 года через "Госуслуги" поступило уже более 2,2 тысячи обращений, средний срок рассмотрения остался прежним - девять дней, говорится в сообщении правительства.

Основные причины подачи жалоб таковы: отказ в предоставлении разрешения или лицензии, нарушение срока оказания услуги и отказ в приеме документов, отмечает правительство.

"Мы видим, что бизнес и граждане стали активнее пользоваться возможностью досудебного обжалования на "Госуслугах", такой онлайн-формат действительно удобнее, чем обжаловать решения или действия разрешительных органов в судах. Сервис кратно сокращает и временные, и финансовые издержки. Поэтому мы решили активнее переходить от эксперимента к постоянному формату, и уже в этом году процедура досудебного обжалования станет обязательной для целого ряда разрешений", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко.