Юань на "Мосбирже" подешевел на 9,65 копейки к рублю

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - За торги среды на "Мосбирже" курс юаня к рублю перешел к снижению после того, как рубль обновил минимальные значения с конца июня. К 19:00 юань подешевел на 9,65 копейки, до 12,09 рубля. В первой половине сессии юань дорожал до 12,1845 рубля, что стало его новым максимумом с 21 июня.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 22 августа на 99,18 копейки, до 91,6862 рубля, и увеличил курс евро на 1,7468 рубля, до 101,9508 рубля.

Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Китая уже превысила 95%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая переговоры с главой Госсовета КНР Ли Цяном. "Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%", - сказал он.

Мишустин напомнил, что взаимная торговля между странами развивается опережающими темпами, в 2023 году товарооборот превысил 1,6 трлн юаней (или 20 трлн рублей).

"В среду рубль впервые после четырех сессий снижения сумел развернуться вверх и завершить день умеренным укреплением в паре с юанем. До этого рубль в ходе сегодняшних торгов обновил минимальное значение с 21 июня, после чего участники рынка приступили к фиксации прибыли. Полагаем, что данный спрос на рублевую ликвидность обусловлен подготовкой экспортеров к налоговым выплатам августа. Основной день уплаты налогов приходится на следующую неделю, 28 августа, и участники рынка воспользовались высоким курсом юаня, чтобы более активно продавать валюту", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"С прошлой среды рубль показал достаточно значимое ослабление - более чем на 2,5%, до уровня 12,2 рубля относительно юаня. Допускаем, что в условиях развивающегося тренда на ослабление рубля экспортеры могли и ограничить предложение валюты на бирже в преддверии налоговых платежей на следующей неделе. С другой стороны, ситуация с юаневой ликвидностью стала постепенно стабилизироваться, о чем говорит снижение объемов операций своп по предоставлению юаневой ликвидности со стороны ЦБ. (. . .) Кроме импортеров, которые, возможно, стремятся сформировать запасы в преддверии начала делового сезона, повышенный спрос на валюту могут предъявлять и нерезиденты, закрывающие сделки по выходу из подсанкционных российских компаний. Полагаем, что на краткосрочном горизонте уровень 12-12,03 рубля может выступить уровнем поддержки, а верхней границей диапазона станет уровень 12,3-12,35 рубля", - отмечает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

Цены на нефть возобновили падение вечером в среду, несмотря на данные о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов этого вида топлива в Соединенных Штатах по итогам прошлой недели.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,87%, до $76,53 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,05%, до $72,4 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения на 2,2 млн баррелей

Товарные запасы бензина снизились на 1,61 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,8 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 560 тысяч после падения на 1,665 млн баррелей неделей ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 августа увеличилась на 3 базисных пункта - до 17,62% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно вторника на 7 базисных пунктов, до 17,06% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,55% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в среду составила 16,63% годовых.