РФ передаст НАМИ акции свердловского "УралАТИ" и ярославского "Фритекса"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Государство передаст ФГУП "НАМИ" акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных материалов" ("УралАТИ", Свердловская область) и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов" ("Фритекс", Ярославль), которые были изъяты в доход РФ по иску Генпрокуратуры, говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Так, НАМИ будут переданы 2 млн 155 тыс. 785 акций "УралАТИ", что, согласно уставу предприятия, составляет 96,7% уставного капитала.

ФГУП также получит 63 тыс. 880 акций "Фритекса" (99,6% уставного капитала).

Указ подписан 22 августа, мероприятия по передаче акций должны быть выполнены в течение полугода.

Оперативный комментарий НАМИ получить не удалось.

В декабре 2023 года Волжский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в доход государства ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и шести аффилированных с ним предприятий, в том числе АО "Завод фрикционных и термостойких материалов". Как уточняла объединенная пресс-служба судов области, решение было принято в связи с тем, что имущество принадлежало "членам экстремистского объединения", уроженцам Украины Константину Ефименко и Елизавете Андреевой.

Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", в частности, реализующее проект российского люксового автомобиля Aurus, стало крупным центром консолидации активов автопрома после ухода из РФ иностранных производителей автомобилей и компонентов. В феврале 2024 года институт и ряд его дочерних структур были включены в санкционные списки Минфина США.

"УралАТИ" находится в Асбесте, выпускает тормозные, фрикционные и уплотнительные материалы. Основными потребителями компании являются железные дороги, автомобильные заводы, металлургические, химические и нефтеперерабатывающие комбинаты, атомные, тепловые и гидроэлектростанции, судостроительные заводы и другие предприятия.

"Фритекс" – производитель полимерных композиционных и уплотнительных материалов и изделий. Разрабатывает и производит компоненты для различных узлов и систем транспортных средств для автосборочных предприятий и моторных заводов.