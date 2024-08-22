Рубль в четверг вырос в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль уверенно вырос в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам на следующей неделе. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 11,84 руб., что на 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз рубль был на этих отметках 12 августа.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 августа на 39,81 копейки, до 91,2881 руб./$1, и уменьшил курс евро на 33,01 копейки, до 101,6207 руб./EUR1.

Инфляция в РФ с 13 по 19 августа составила 0,04% после 0,05% с 6 по 12 августа и 0,00% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 19 августа составил 0,09%, с начала года - 5,15%.

Из данных за 19 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 19 августа годовая инфляция замедлилась до 9,04% с 9,10% на 12 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась также до 9,04% с 9,07% на 12 августа, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 19 августа на уровне 9,04%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 13 по 19 августа потребительская инфляция замедлилась до 0,04%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены не изменились (0,00% после роста на 0,03% неделей ранее): ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (снижение на 1,42%), на остальные продукты питания цены выросли на 0,12% (после роста на 0,11% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,14% (после 0,09% неделей ранее). В секторе услуг возобновилась дефляция (снижение на 0,07% после роста на 0,04% неделей ранее) за счет снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (на 1,27%)", - говорится в материале министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).

Комментарии аналитиков

"Российский рубль укрепляется после месячных просадок. С начала августа по 21-е число российский рубль находился под давлением, потеряв 5,1% по отношению к доллару США и 7,4% к евро. Ослабление курса было обусловлено возросшим спросом на иностранную валюту, что связано с восстановлением платежной логистики после введения санкций в отношении НКЦ, а также относительно низким предложением со стороны российских экспортеров. Сегодня наблюдается разворот тренда: укрепление рубля к китайскому юаню составило 1,9%, пара преодолела отметку в 11,9 руб. Кроме того, по однодневным фьючерсам на доллар США (USDRUBF) и евро (EURRUBF) российская валюта выросла на 1% и 1,3% соответственно, что позволило компенсировать основное падение с начала недели. Текущий тренд, вероятно, продлится до конца месяца. Этому должен способствовать приток валютной выручки на фоне приближающегося окончания налогового периода", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке глава отдела инвестиционной экспертизы "ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)" Иван Журавлев.

По его словам, важным событием, которое может повлиять на котировки доллара США, станет выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

"Аналитики прогнозируют снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов после каждого заседания начиная с сентября. Также рассматривается сценарий более агрессивного снижения ставки - на 50 базисных пунктов, что может привести к еще большему ослаблению доллара. Тем не менее, существует менее вероятный, но все же возможный сценарий, при котором ФРС сохранит жесткую риторику в отношении монетарной политики. Если американский ЦБ сигнализирует о сохраняющихся проинфляционных рисках и готовности поддерживать высокие процентные ставки более продолжительное время, то это может послужить основой для укрепления американской валюты", - говорит Журавлев.

"В последнее время на рынке сложилась парадоксальная ситуация, при которой в России сформированы несколько не связанных друг с другом валютных рынков. Курс юаня за доллар на международном рынке составляет 7,14 юаня/$1. На Московской бирже юань вечером в четверг торговался около 11,95 руб./юань. В нормальной ситуации курс доллара США к российскому рублю через кросс-курс должен был составлять 85,30 руб./$1. Однако это не так. На фьючерсном рынке Московской биржи долларовые контракты торгуются в диапазоне 89-90 руб./$1, на межбанковском рынке доллар торгуется в диапазоне 87-88 руб./$1, а Банк России формирует свой официальный курс на основе отчетности банков, которая включает не только межбанковские операции с безналичной валютой, но и операции с банкнотой и клиентские операции. И на сегодняшний день официальный курс Банка России составляет 91,68 руб./$1. Такая ситуация с сегментированностью и значительной волатильностью рынков осложняет как прогнозирование движения курса валют, так и возможность банков по хеджированию валютных рисков", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

Нефть

Нефтяные котировки в четверг корректируются вверх после снижения по итогам четырех предыдущих сессий (до минимумов с января).

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве выросли на 1,78% - до $77,4 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,81% и достигла $73,23 за баррель.

Поддержку рынку оказали данные министерства энергетики США о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,65 млн баррелей. Эксперты прогнозировали менее значительное снижение - на 2,72 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Между тем сохраняются опасения относительно потенциального замедления темпов роста американской экономики, отмечают эксперты. Кроме того, ожидается, что страны, входящие в ОПЕК+, увеличат поставки нефти в следующем квартале.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 августа увеличилась на 5 базисных пунктов - до 17,67% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно среды также на 5 базисных пунктов, до 17,11% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,57% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в четверг составила 16,64% годовых.