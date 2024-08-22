Поиск

Сбербанк запустил публичные программы багбаунти для трех своих продуктов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил на платформе Bi.Zone Bug Bounty публичные (доступны для всех желающих) программы багбаунти (bug bounty – выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей) для трех онлайн-продуктов – официальный сайт Сбербанка, приложения "СберБанк Онлайн" и "СберИнвестиции". Об этом заявил начальник управления экспертизы кибербезопасности Сбербанка Сергей Крайнов в ходе конференции OffZone, организованной компанией Bi.Zone (дочерняя структура Сбербанка).

"Запуску публичных программ по этим продуктам предшествовали приватные (в них может принимать участие ограниченное число исследователей - баг-хантеров, "белых хакеров") программы багбаунти", - сказал Крайнов.

При этом он отметил, что по сути речь идет о четырех продуктах. Дело в том, что при поиске уязвимостей в "СберБанк Онлайн" баг-хантерам будет доступен для изучения и сервис для входа на сайты и в приложения экосистемы продуктов банка – "Сбер ID".

Из материалов Bi.Zone следует, что за уязвимости в "СберБанк Онлайн" и "СберИнвестиции" баг-хантеры могут получить до 500 тыс. рублей за найденную уязвимость (итоговая сумма вознаграждения зависит от уровня критичности уязвимости). На уязвимостях на официальном сайте Сбербанка исследователи могут заработать до 200 тыс. рублей.

По словам Крайнова, за время проведения приватных программ багбаунти баг-хантеры смогли выявить в названных продуктах только около 30 уязвимостей. Причем – ни одной критической.

В настоящее время в РФ действуют три платформы для проведения программ багбаунти – BugBounty.ru, Standoff 365 Bug Bounty от Positive Technologies и Bi.Zone Bug Bounty. К настоящему времени на этих площадках 29 компаний проводят 74 публичные программы багбаунти.

Сбербанк Bi.Zone
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи упал в четверг на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023 г.

Индекс МосБиржи упал в четверг на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023 г.

Прибыль банков РФ в июле за вычетом дивидендов от "дочек" достигла 306 млрд руб.

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Венгрия обсуждает новую схему получения нефти из РФ с более дорогой доставкой

ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн руб.

ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн руб.

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });