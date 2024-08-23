Индексы МосБиржи и РТС в начале торгов снизились на 0,4%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В начале торгов пятницы российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение "голубых фишек" в условиях сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, а также возросших геополитических рисков из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,42% до 2714,36 пункта, индекс РТС снизился на 0,42% до 936,62 пункта; цены большинства blue chips на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 1%.

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских акций в начале торгов в пятницу умеренно снижаются под давлением все тех негативных факторов, которые влияют на рынок в последние полторы-две недели - опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, а также возросшие геополитические риски из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях. На этом фоне индекс МосБиржи снижается к ближайшему уровню поддержки - 2700 пунктов. При этом в целом позитивный внешний фон, в том числе растущие цены на нефть, не сильно помогают отечественному фондовому рынку.

Американские фондовые индексы в четверг завершили торги в минусе. Позитивные статданные по экономике США ослабили надежды трейдеров на резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой до конца 2024 года. Внимание рынка теперь направлено на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, где проходит ежегодный экономический симпозиум. Мероприятие с участием Пауэлла начнется в пятницу в 17:00 по Москве. Эксперты полагают, что глава американского ЦБ, вероятно, даст понять, что Федрезерв не намерен смягчать политику столь агрессивно, как ожидает рынок, прогнозирующий снижение ставки на 100 базисных пунктов на оставшихся в этом году трех заседаниях.

Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз заявила в четверг, что не видит "серьезных красных флажков" в экономике США, которые требовали бы резкого снижения ставки. Федрезерву, по ее словам, следует смягчать политику постепенно. В свою очередь глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил необходимость методичного уменьшения ставки, а его коллега из ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид хотел бы увидеть новую экономическую статистику прежде, чем принимать решение о поддержке смягчения монетарной политики.

Отчет Национальной ассоциации риелторов (NAR), опубликованный в четверг, показал более существенное, чем ожидалось, увеличение продаж жилья на вторичном рынке в США в июле. Кроме того, предварительные данные S&P Global за август свидетельствуют об ускорении темпов роста деловой активности в сфере услуг США. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в этом секторе увеличился до 55,2 пункта с июльских 55 пунктов. Сводный PMI уменьшился в августе до 54,1 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее. Тем не менее, индикатор остается существенно выше отметки в 50 пунктов, что говорит о сохранении уверенного роста экономической активности.

Азиатские фондовые индексы не демонстрируют ярко выраженной динамики. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 мск опустился всего на 0,01%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск теряет менее 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

Цены на нефть плавно повышаются на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе. Давление на рынок оказывают сигналы ослабления темпов роста экономики КНР, а также спада активности в промышленном секторе США. Кроме того, трейдеры надеются на снижение напряженности на Ближнем Востоке в результате переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые проводятся при участии США.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,18% до $77,36 за баррель. В четверг Brent подорожала на 1,5%, до $77,22 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,16%, до $73,13 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,5%, до $73,01 за баррель.

На этой неделе Brent подешевела на 3%, WTI - на 3,2%.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова в четверг, как и во многие предыдущие дни, торги на рынке акций начались с попытки отскока. Однако очень быстро "медведи" взяли власть в свои руки, утопив за день индекс Мосбиржи на 1,5%. Причем вчерашнее падение сопровождалось ростом оборотов торгов, который по бумагам индекса МосБиржи превысил 100 млрд рублей. Увеличение оборота всегда говорит об усилении тренда.

"Сегодня распродажи обещают продолжиться, поскольку поводов для роста нет, а без них очень страшно покупать бумаги в канун выходных при нынешней геополитической ситуации", - считает Антонов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, на российском рынке продолжается снижение без отскока. Индекс МосБиржи в четверг с учетом вечерней сессии упал более чем на 2%. За месяц российский рынок потерял более 10%. Основные причины падения включают ожидания жесткой денежно-кредитной политики, слабые корпоративные отчеты и рост геополитических рисков.