EBITDA "Норникеля" в I полугодии снизилась на 30% год к году

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - EBITDA "Норильского никеля" в первом полугодии 2024 года составила $2,35 млрд, что на 30% ниже уровня годичной давности, сообщила компания.

Это практически совпадает с консенсус-прогнозом "Интерфакса" ($2,355 млрд).

Рентабельность EBITDA упала до 42% с 47% годом ранее.

Консолидированная выручка составила $5,6 млрд, сократившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консенсус-прогноз по выручке составлял $6,1 млрд.

Чистый оборотный капитал увеличился с начала года на 20%, до $3,7 млрд, что было вызвано накоплением запасов готовой продукции в связи с логистическими сложностями, а также увеличением дебиторской задолженности, обусловленным затруднениями с трансграничными платежами.

Свободный денежный поток упал на 61%, до $525 млн, при этом денежный поток, скорректированный на выплату процентов по долговым инструментам и лизингу, составил отрицательные $159 млн.

Чистый долг увеличился с конца 2023 года на 24%, до $10,1 млрд, при этом соотношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2024 года поднялось до 1,7x с 1,2x годом ранее.