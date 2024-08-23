В SDN List добавлены Московский ювелирный завод и смоленский "Кристалл", входящий в "АЛРОСА"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минфин США включил в санкционный список АО "Производственное объединение "Кристалл" (Смоленск).

"Кристалл" – крупнейший российский производитель бриллиантов, с 2019 года входит в группу "АЛРОСА". Кроме "Кристалла", "АЛРОСА" принадлежат другие гранильные предприятия: филиал "Бриллианты АЛРОСА" (Москва) и ООО "Бриллианты АЛРОСА" (Барнаул). В совокупности на долю этих трех предприятий приходится более половины всей российской огранки.

"АЛРОСА" включена в SDN List весной 2022 года, а с января 2024 года страны G7 ввели прямой запрет на ввоз российских алмазов и бриллиантов от 1 карата.

Также в санкционный список США внесено АО "Московский ювелирный завод" (МЮЗ, Miuz Diamonds) – крупный производитель ювелирных изделий с производственными мощностями в Москве и Перми и торговой сетью, насчитывающей 300 розничных магазинов. МЮЗ принадлежит группе компаний "Руиз", которой владеет известный израильский диамантер Лев Леваев.