Аграрная отрасль РФ в 2023 году потеряла 200 тыс. работников

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Аграрный комплекс РФ, как и другие отрасли, испытывает трудности с кадрами. В этих условиях Минсельхоз прорабатывает программу привлечения работников на село, причем начать формирование кадрового резерва планирует прежде всего с учащихся сельских школ.

"У нас проблемы с кадрами, как в любой отрасли. За прошлый год из нашей отрасли ушло 200 тыс. человек. Всего у нас работает где-то 6 млн человек, в основном это рабочие профессии, процентов 85-90 – рабочие профессии", - сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на I Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024" в Казани в пятницу.

По ее словам, люди уходили по разным причинам – "кто-то ушел в другую отрасль, кто-то ушел на пенсию". "Кадры в нашей отрасли очень возрастные в отличие от других отраслей. У нас, наверное, самая возрастная отрасль", - сказала она.

Говоря о работе ведомства по привлечению работников в АПК, министр заявила, что планируется "выстроить определенную цепочку жизненного цикла, чтобы человек, приходя в нашу отрасль, в производственную или научную сферу, понимал, что у него будет в будущем". Причем начало этой цепочки предполагается в сельской школе. Эта работа ведется вместе с Россельхозбанком.

"Если городским детям нравится сельское хозяйство по какой-то причине, хорошо, нам повезло. Но наши целевые дети – это дети, которые живут на сельских территориях, о которых нужно заботиться, нам нужно о них думать. Это наша перспектива, те, с кем мы должны заниматься", - заявила Лут.

По ее словам, принято решение о том, чтобы к 2030 году все находящиеся в ведении Минсельхоза вузы имели агроклассы "для того, чтобы вести детей, которые находятся на сельской территории". При этом она обратила внимание на то, что из поля зрения не должны выпадать и малокомплектные школы, которых на селе "еще очень много".