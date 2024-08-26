Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во II квартале выросла на 61%

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" по итогам второго квартала 2024 года получила 19,495 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 61% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (12,1 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки.

Показатель EBITDA вырос в годовом выражении на 56% до 25,487 млрд рублей.

Финансовые результаты оказались ниже консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 19,8 млрд рублей, EBITDA – 26,1 млрд рублей.

Чистая прибыль "Мосбиржи" по итогам первого полугодия 2024 года выросла до 38,8 млрд рублей с 26,4 млрд рублей в аналогичном периоде 2023 года.

Скорректированная чистая прибыль во втором квартале увеличилась на 63,3% до 19,6 млрд рублей, скорректированная EBITDA – на 58% до 25,6 млрд рублей.

Операционные расходы выросли на 111% (до 12,464 млрд рублей) по сравнению со вторым кварталом 2023 года, в основном за счет роста трат на персонал и маркетинг.

Комиссионные доходы увеличились на 30,2% до 15,5 млрд рублей. На рынке акций они выросли на 47,9%, на рынке облигаций – на 26,2%, на денежном рынке – на 38,1%, на срочном – на 53,3%.

Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг показал рост на 10,6%. Такая динамика объясняется в первую очередь увеличением средней стоимости активов на хранении на 15,9%, отмечает биржа. Различие между темпами роста комиссионных доходов и стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций репо в НРД.

Размер собственных средств "Мосбиржи" по итогам второго квартала 2024 года составил 122,75 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода она не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат составил 2,06 млрд рублей, средства в основном были направлены на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также разработку программного обеспечения.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).