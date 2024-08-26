Авиакомпания "Волга-Днепр" уведомила Канаду об арбитраже из-за ареста Ан-124

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Волга-Днепр" инициировала инвестиционное арбитражное разбирательство в связи с экспроприацией ее бизнеса на территории Канады "и иными незаконными действиями со стороны канадских властей", включая арест самолета Ан-124-100.

"Канада не только экспроприировала бизнес и имущество авиакомпании как инвестора, но и нарушила иные положения соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года", - говорится в сообщении компании.

В феврале 2022 года Канада запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. Вследствие этого Ан-124-100 "Волги-Днепра", выполнявший гуманитарный рейс по заказу правительства Канады с тест-наборами COVID-19 из Китая, оказался заблокирован в аэропорту Торонто и в дальнейшем был арестован.

В августе 2023 года "Волга-Днепр" направила официальное уведомление властям Канады с предложением урегулировать спор в отношении лайнера, но предложение было отвергнуто. "В связи с этим "Волга-Днепр" намерена отстаивать свои права в рамках инвестиционного арбитража. Авиакомпания предварительно оценивает ущерб от незаконных действий властей Канады в сумме не менее чем $100 млн", - сообщил перевозчик.

Согласно отчетности "Волги-Днепра", на конец 2023 года компания владела двумя собственными Ан-124-100 и пятью Ил-76ТД-90ВД, на правах аренды ей принадлежали еще девять Ан-124-100. Четыре из арендованных лайнеров из-за санкций не были доступны для эксплуатации. На других компания выполняла перевозки из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока в Россию, а также осуществляла "грузовые перевозки в интересах госпрограмм". По данным реестра Росавиации, на конец июня этого года в сертификате эксплуатанта "Волги-Днепра" числились шесть Ан-124 и пять Ил-76.

Выручка компании по РСБУ в прошлом году сократилась на 21%, до 13,9 млрд рублей (в 2021 году была на уровне 18,9 млрд рублей), чистый убыток составил 881 млн рублей против 1,1 млрд рублей прибыли за 2022 год и 4,1 млрд рублей - за 2021 год.