Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил восходящий импульс вечерней сессии понедельника на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,7%. Лидируют в росте акции "Газпром нефти" на новостях о планах компании выплатить промежуточные дивиденды за полугодие.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2783,37 пункта (+0,7%, максимум сессии - 2790,97 пункта), индекс РТС - 955,41 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 августа, составляет 91,7745 руб. (+17,33 копейки).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+4,8%), "АЛРОСА" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2%), "Газпрома" (+1,8%), "НЛМК" (+1,6%), АФК "Система" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "РусГидро" (+1,1%), "Северстали" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,2% "префы"), "Московской биржи" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Роснефти" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "ТКС Холдинг" (+0,1%).

"Газпром нефть" раскрыла информацию, что совет директоров в понедельник назначил заседание с рассмотрением вопросов о размере рекомендованных дивидендов и созыве собрания для их утверждения. Пока компания раскрыла только анонс заседания, а не его итоги.

Дивидендная политика НК предусматривает переход на промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев. Традиционно на дивиденды направлялось 50% чистой прибыли по МСФО с учетом корректировки на ряд статей. Однако за 2023 год "Газпром нефть" направила на дивиденды чуть выше 75% от прибыли.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 8% - до 328,5 млрд руб. С учетом уже опубликованных полугодовых результатов выплаты могут составить около 52 рублей на акцию.

Мнения аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2750-2800 пунктов.

"Вполне вероятно, что в начале торгов индекс протестирует верхнюю границу диапазона, однако потом может последовать небольшая коррекция и сегментация спроса. Допускаем небольшое снижение акций "НОВАТЭКа" и "Газпрома". В то же время ожидаем сохранения спроса на бумаги Сбербанка, которые по-прежнему отстают от рынка", - считает он.

Основной причиной роста рынка в начале недели стало новое предписание ЦБ РФ, которое закрыло возможность по переводу в Россию бумаг из-за рубежа. Этим пользовались нерезиденты из недружественных стран, что создавало навес в акциях. Помимо прочего, немаловажную роль сыграло закрытие коротких позиций. Причины для восстановления акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа" есть, но состоявшийся в понедельник рост выглядит избыточным. "Гэпом" вверх из нисходящего канала вышли бумаги "ЛУКОЙЛа". Учитывая силу акций в предыдущие дни, что ярко контрастировало с откатом рынка, инвесторы, вероятно, ждут отчетности НК за первое полугодие, полагает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", поддержка рынка акций РФ в области линии 200-недельного скользящего среднего устояла - индекс МосБиржи в начале недели отскочил выше 2760 пунктов. Банк России отдельным предписанием ограничил операции с российскими ценными бумагами, приобретенными у нерезидентов, что спровоцировало волну покупок. В субботу Банк России направил депозитариям дополнительное предписание по обособлению учета ценных бумаг, которые были куплены инвесторами у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года и учитывались на счетах депо доверительных управляющих.

Котировки нефти Brent вернулись к отметкам выше $80 за баррель на фоне остановки всех нефтяных месторождений на востоке Ливии. Форс-мажорные обстоятельства затронули все месторождения, терминалы и объекты нефтяной инфраструктуры.

Тем временем, ожидания граждан РФ по поводу инфляции на следующий год повысились с 12,4% в июле до 12,9% в августе. Инфляционное давление сохраняется, несмотря на меры, принятые Банком России. Для эффективного контроля за ростом цен необходимо усилить координацию и улучшить взаимодействие между правительством и регулятором. Текущие настроения указывают на вероятное повышение ключевой ставки на заседании Банка России в сентябре.

Зарубежные фондовые площадки

В США накануне вырос индекс акций Dow Jones (+0,2%), обновив максимум, при этом просели S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,9%).

Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, выступившего в Джексон-Хоуле в пятницу, утвердили трейдеров во мнении, что американский ЦБ уменьшит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании.

Отчет министерства торговли США, обнародованный в понедельник, показал в июле максимальный с мая 2020 года рост объема заказов на товары длительного пользования в США. Этот показатель поднялся на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось существенно лучше консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков (+5%).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

В Азии во вторник также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Правительство Японии будет пристально следить за последствиями ожидаемого снижения базовой процентной ставки в США, заявил во вторник министр финансов страны Сюнъити Судзуки.

По его словам, смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой может сказаться на японской экономике различными способами, в том числе за счет влияния на внешний спрос и инфляцию.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июле увеличилась на 3,6% относительно того же периода прошлого года, сообщило во вторник Государственное статистическое управление (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,76 млн).

ВВП Германии во втором квартале 2024 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего во вторник окончательные данные. Результат совпал с предварительной оценкой. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали ее пересмотра.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после скачка более чем на 3% накануне на новостях из Ливии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $81,49 за баррель (+0,1% и +3,1% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $77,36 за баррель (-0,1% и +3,5% в понедельник).

В понедельник власти восточной части Ливии объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком. Ранее правительство западной части отправило в отставку главу ЦБ Садика Аль-Кабира, однако он отказался покидать занимаемый пост.

На востоке Ливии находится основная часть нефтяных резервов страны и расположены четыре экспортных терминала.