Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:44

Союз мукомолов обеспокоен предложением расширить льготную доставку муки из Сибири

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Союз мукомольных и крупяных предприятий обеспокоен предложением депутатов Госдумы о расширении льготной транспортировки муки из Сибири во все регионы России и просит Минсельхоз рассмотреть его позицию при обсуждении этого вопроса.

В середине августа в электронной базе данных Госдумы были опубликованы рекомендации комитета по аграрным вопросам правительству рассмотреть возможность введения льгот на транспортировку муки из Сибири в направлении станций всех регионов России. Сейчас такая льгота для сибирских мукомолов действует только для поставок на Дальний Восток. Льготы на перевозку муки (пшеничной, ржаной, ржано-пшеничной) были введены в ноябре 2022 года.

Как говорится в письме Союза мукомолов на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, массовая отгрузка муки по льготным тарифам из Сибири может осложнить положение предприятий отрасли, расположенных в европейской части страны.

"Предложения муки и крупы для потребителей европейской части России значительно превышает потребности, а производственные мощности мукомольно-крупяных предприятий в этой части страны загружены менее чем на 50%, из-за чего большинство из них малорентабельны и убыточны", - сообщает отраслевое объединение.

Поступление этой продукции из Сибири может привести "к дальнейшему закрытию мельниц и крупозаводов, что при определенных обстоятельствах может угрожать продовольственной безопасности наиболее населенной части России, а также поставит под угрозу выполнение плановых показателей по расширению экспорта муки", считают в союзе.

"Следует также иметь в виду, что у сибирских переработчиков и без льготного тарифа есть преимущество по сравнению с коллегами из европейской части страны - достаточно дешевое зерно", - отмечается в письме.

Госбюджет выделяет субсидии ОАО "Российские железные дороги" и ФГУП "Крымская железная дорога" для компенсации потерь из-за льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции. Субсидируемые направления указаны в постановлении правительства от 6 апреля 2019 года № 406.

Дальний Восток Минсельхоз Госдума Союз мукомолов Оксана Лут РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

BYD начнет использовать технологию автономного вождения Huawei в своих автомобилях

BYD начнет использовать технологию автономного вождения Huawei в своих автомобилях

Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов и посетит Курскую АЭС

Банки Грузии возобновили работу с сервисом "Золотая корона" после анализа санкций

Банки Грузии возобновили работу с сервисом "Золотая корона" после анализа санкций

Brent подешевела до $81,34 за баррель после подорожания на 3% днем ранее

Brent подешевела до $81,34 за баррель после подорожания на 3% днем ранее

"Газпром нефть" готовится к выплате дивидендов за полугодие

"Газпром нефть" готовится к выплате дивидендов за полугодие

Минтранс подготовил правила расчета собираемых с авиакомпаний средств на ремонт аэродромов

Минтранс подготовил правила расчета собираемых с авиакомпаний средств на ремонт аэродромов

Банки Грузии объяснили прекращение переводов из РФ по "Золотой короне" техпроблемами

Apple представит новые iPhone 10 сентября, запустит их в продажу 20 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });