Союз мукомолов обеспокоен предложением расширить льготную доставку муки из Сибири

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Союз мукомольных и крупяных предприятий обеспокоен предложением депутатов Госдумы о расширении льготной транспортировки муки из Сибири во все регионы России и просит Минсельхоз рассмотреть его позицию при обсуждении этого вопроса.

В середине августа в электронной базе данных Госдумы были опубликованы рекомендации комитета по аграрным вопросам правительству рассмотреть возможность введения льгот на транспортировку муки из Сибири в направлении станций всех регионов России. Сейчас такая льгота для сибирских мукомолов действует только для поставок на Дальний Восток. Льготы на перевозку муки (пшеничной, ржаной, ржано-пшеничной) были введены в ноябре 2022 года.

Как говорится в письме Союза мукомолов на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, массовая отгрузка муки по льготным тарифам из Сибири может осложнить положение предприятий отрасли, расположенных в европейской части страны.

"Предложения муки и крупы для потребителей европейской части России значительно превышает потребности, а производственные мощности мукомольно-крупяных предприятий в этой части страны загружены менее чем на 50%, из-за чего большинство из них малорентабельны и убыточны", - сообщает отраслевое объединение.

Поступление этой продукции из Сибири может привести "к дальнейшему закрытию мельниц и крупозаводов, что при определенных обстоятельствах может угрожать продовольственной безопасности наиболее населенной части России, а также поставит под угрозу выполнение плановых показателей по расширению экспорта муки", считают в союзе.

"Следует также иметь в виду, что у сибирских переработчиков и без льготного тарифа есть преимущество по сравнению с коллегами из европейской части страны - достаточно дешевое зерно", - отмечается в письме.

Госбюджет выделяет субсидии ОАО "Российские железные дороги" и ФГУП "Крымская железная дорога" для компенсации потерь из-за льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции. Субсидируемые направления указаны в постановлении правительства от 6 апреля 2019 года № 406.