Комитет Госдумы предложил новые льготы для транспортировки муки

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по аграрным вопросам предложил правительству рассмотреть возможность расширения льготной транспортировки муки из Сибири в другие регионы России и вернуться к вопросу вычета акцизов на топливо для сельхозтехники.

Пакет рекомендаций опубликован в электронной базе данных парламента. Документ был подготовлен по итогам заседания, на котором рассматривались законодательные планы комитета на осеннюю сессию.

"Рассмотреть возможность расширения льготной транспортировки муки из регионов Сибирского федерального округа (СФО) в направлении станций всех регионов РФ", - следует из рекомендаций думского комитета правительству. Депутаты напомнили, что льготная транспортировка муки сейчас предусмотрена только в направлении из Сибири на Дальний Восток.

Госбюджет выделяет субсидии ОАО "Российские железные дороги" и ФГУП "Крымская железная дорога" для компенсации потерь из-за льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции. Субсидируемые направления указаны в постановлении правительства от 6 апреля 2019 года № 406. Льготирование перевозки муки (пшеничной, ржаной, ржано-пшеничная) было введено в ноябре 2022 года.

Комитет также предлагает рассмотреть возможность докапитализации АО "Росагролизинг" для сохранения льготных условий лизинга и расширения лизингового портфеля.

Комитет по аграрным вопросам также предложил вернуться к теме вычета по акцизам на топливо для сельхозтехники. "Рассмотреть возможность освобождения сельскохозяйственных товаропроизводителей от уплаты входящих в стоимость топлива акцизов в объемах, необходимых для работы сельскохозяйственной техники (в том числе тракторов, комбайнов), ввиду того, что указанная техника не осуществляет движения по автомобильным дорогам общего пользования", - говорится в рекомендациях правительству.

Госдума в апреле 2022 г. уже направляла в правительство предложение о возврате аграриям топливного акциза, который они уплачивают при приобретении горюче-смазочных материалов (ГСМ) для сельскохозяйственной техники по аналогии с бункерованием речных судов. "Наши аграрии приобретают топливо, в том числе на посевную, уплачивая топливный акциз, а это около 35-40 млрд рублей в год. Вместе с тем, сельхозтехника, как правило, не ездит по дорогам общего пользования и магистралям. В итоге мы предлагаем вернуть их сельскохозяйственным производителям", - пояснила ранее "Интерфаксу" суть предложения депутат Госдумы Надежда Школкина.

Согласно действующему законодательству, судовладельцы и поставщики бункерного топлива имеют право уменьшить сумму акциза по средним дистиллятам, использованным в качестве бункерного топлива, на налоговые вычеты в размере суммы акциза, исчисленного при совершении этих операций.

Вопрос о возмещении акциза на топливо для сельхозтехники в публичной плоскости поднимался 23 декабря 2019 года в ходе встречи президента Владимира Путина с общественностью по вопросам сельского хозяйства и освоения сельских территорий. Один из фермеров предложил дать поручение правительству рассмотреть вычет акцизов из стоимости топлива для аграриев. "Догадываюсь, какая будет реакция Минфина на ваше предложение, но пообсуждать можно", - сказал тогда президент.