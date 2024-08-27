Объекты расширения нефтепровода Куюмба - Тайшет исключены из схемы терпланирования РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Строительство двух нефтеперекачивающих станций в рамках расширения пропускной способности магистрального нефтепровода Куюмба - Тайшет до 15 млн тонн исключено из схемы территориального планирования РФ в области федерального трубопроводного транспорта.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства, опубликованным на сайте правовой информации.

В частности, из перечня объектов исключена НПC №3 в Богучанском районе Красноярского края и НПС №4 в Тайшетском районе Иркутской области.

Первый этап проекта нефтепровода по приему нефти Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений был запущен в начале 2017 года и дает возможность прокачивать до 8,6 млн тонн в год. На втором этапе планировалось увеличение мощности до 15 млн тонн нефти в год с завершением в IV квартале 2023 года. Однако, после начала строительства нефтепровода компании, разрабатывающие месторождения в регионе, существенно снизили предполагаемые объемы поставок нефти в Куюмба - Тайшет, в результате чего система до сих по не вышла на полную загрузку. В связи с этим правительство РФ в 2020 году внесло изменения в распоряжение от 17 апреля 2012 года, касающееся проектирования и строительства магистрального нефтепровода Куюмба - Тайшет, убрав указания по мощности и срокам. Кроме того, министерству энергетики РФ и "Транснефти" было поручено провести анализ роста добычи и сдачи нефти в нефтепровод пользователями услуг с целью принятия решения о реализации мероприятий по расширению системы. Предложения по увеличению пропускной способности нефтепровода и срокам завершения второго этапа должны были быть подготовлены до 1 февраля 2023 года.

Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куюмба - Тайшет в 2021 году составила 3,7 млн тонн. Согласно заявкам грузоотправителей, в 2022 году по системе должно было быть транспортировано 6,4 млн тонн. Ожидалось, что в 2025 году прокачка может составить 8,7 млн тонн, в 2026 году - 8,4 млн тонн.

Президент "Транснефти" Николай Токарев в феврале прошлого года сообщил журналистам, что вопрос о расширении нефтепровода Куюмба - Тайшет, который обеспечивает прием в систему нефти новых месторождений Красноярского края, пока не стоит. "Сейчас нет необходимости расширять Куюмбу-Тайшет. Дай бог, чтобы до проектного объема было заполнено", - пояснял он.

Схема территориального планирования РФ – обязательное условие развития стратегических проектов российской экономики. Информация о местоположении будущих объектов федерального значения, а также о тех регионах и муниципальных образованиях, на территориях которых планируется их проектирование и строительство, консолидируется в государственном геоинформационном интернет-ресурсе Минэкономразвития РФ ФГИС ТП. Включение проекта в схему терпланирования является отправной точкой для определения базового направления трассы, после чего можно приступать к оформлению земли для инженерных изысканий, а также оформлению прав на землю. Механизм позволяет упростить оформление прав на землю для инженерных изысканий путем установления публичного сервитута от имени инвестора вместо дорогостоящей и длительной по оформлению аренды.