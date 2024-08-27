Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:44

Крупные ИТ-компании могут обязать направлять 5% "сэкономленных" налогов вузам для сохранения льгот

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ обсуждает обязательные отчисления крупными ИТ-компаниями 5% от "сэкономленных" в результате получения льгот налогов на поддержку профильных вузов в качестве условия для продления аккредитации с 2025 года, заявил глава министерства Максут Шадаев.

"Мы сейчас обсуждаем пока 5% от тех налогов, которые были сэкономлены крупными компаниями (...), также мы говорим о компаниях выше определенного оборота – они должны направлять (средства - ИФ) на повышение качества обучения в ИТ-вузах", - сказал Шадаев во вторник на пресс-завтраке "Яндекс.Образования" "Бигтехи и университеты: итоги приемной кампании 2024/2025 и модели партнерства".

При этом, по словам министра, поддержка должна выражаться не только в денежной форме.

"Прежде всего, нас волнуют кадры – те кадры, которые крупные ИТ-компании могут делегировать в вузы для того, чтобы повысить качество обучения, вместе делать новые образовательные программы. Все это мы активно обсуждаем с отраслью", - сообщил глава Минцифры РФ.

По его словам, окончательные параметры нововведения планируется определить в сентябре-октябре.

"Они (параметры - ИФ) станут условием продления аккредитации для ИТ-компаний, начиная со следующего года", - уточнил министр.

"Наша позиция здесь нестандартная. Мы всегда выступали за то, чтобы льгот было больше у ИТ-индустрии. Но сейчас мы понимаем, что без компаний мы, к сожалению, ту воронку, которую создали и которая уже количественно выглядит очень прилично, достойно, мы просто не сможем обеспечить необходимое качество этих специалистов на выходе из высших учебных заведений", - пояснил Шадаев необходимость введения новой меры.

Ранее Шадаев говорил, что крупнейшие технологические компании (бигтех) уже давно работают с ведущими ИТ-вузами страны, открывая в них кафедры, участвуя в подготовке студентов. Однако это касается лишь 5-7 вузов в стране, а идея Минцифры состоит в том, чтобы распространить эту практику на все вузы России, говорил министр.

Минцифры Максут Шадаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

BYD начнет использовать технологию автономного вождения Huawei в своих автомобилях

BYD начнет использовать технологию автономного вождения Huawei в своих автомобилях

Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов и посетит Курскую АЭС

Банки Грузии возобновили работу с сервисом "Золотая корона" после анализа санкций

Банки Грузии возобновили работу с сервисом "Золотая корона" после анализа санкций

Brent подешевела до $81,34 за баррель после подорожания на 3% днем ранее

Brent подешевела до $81,34 за баррель после подорожания на 3% днем ранее

"Газпром нефть" готовится к выплате дивидендов за полугодие

"Газпром нефть" готовится к выплате дивидендов за полугодие

Минтранс подготовил правила расчета собираемых с авиакомпаний средств на ремонт аэродромов

Минтранс подготовил правила расчета собираемых с авиакомпаний средств на ремонт аэродромов

Банки Грузии объяснили прекращение переводов из РФ по "Золотой короне" техпроблемами

Apple представит новые iPhone 10 сентября, запустит их в продажу 20 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });