Крупные ИТ-компании могут обязать направлять 5% "сэкономленных" налогов вузам для сохранения льгот

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ обсуждает обязательные отчисления крупными ИТ-компаниями 5% от "сэкономленных" в результате получения льгот налогов на поддержку профильных вузов в качестве условия для продления аккредитации с 2025 года, заявил глава министерства Максут Шадаев.

"Мы сейчас обсуждаем пока 5% от тех налогов, которые были сэкономлены крупными компаниями (...), также мы говорим о компаниях выше определенного оборота – они должны направлять (средства - ИФ) на повышение качества обучения в ИТ-вузах", - сказал Шадаев во вторник на пресс-завтраке "Яндекс.Образования" "Бигтехи и университеты: итоги приемной кампании 2024/2025 и модели партнерства".

При этом, по словам министра, поддержка должна выражаться не только в денежной форме.

"Прежде всего, нас волнуют кадры – те кадры, которые крупные ИТ-компании могут делегировать в вузы для того, чтобы повысить качество обучения, вместе делать новые образовательные программы. Все это мы активно обсуждаем с отраслью", - сообщил глава Минцифры РФ.

По его словам, окончательные параметры нововведения планируется определить в сентябре-октябре.

"Они (параметры - ИФ) станут условием продления аккредитации для ИТ-компаний, начиная со следующего года", - уточнил министр.

"Наша позиция здесь нестандартная. Мы всегда выступали за то, чтобы льгот было больше у ИТ-индустрии. Но сейчас мы понимаем, что без компаний мы, к сожалению, ту воронку, которую создали и которая уже количественно выглядит очень прилично, достойно, мы просто не сможем обеспечить необходимое качество этих специалистов на выходе из высших учебных заведений", - пояснил Шадаев необходимость введения новой меры.

Ранее Шадаев говорил, что крупнейшие технологические компании (бигтех) уже давно работают с ведущими ИТ-вузами страны, открывая в них кафедры, участвуя в подготовке студентов. Однако это касается лишь 5-7 вузов в стране, а идея Минцифры состоит в том, чтобы распространить эту практику на все вузы России, говорил министр.