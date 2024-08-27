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"Деловые линии" в I полугодии отметили рост спроса на доставку в маркетплейсы на 20%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Транспортно-логистический оператор "Деловые линии", один из крупнейших в стране, в I полугодии 2024 года отметил рост спроса на доставку грузов в маркетплейсы на 20% в годовом измерении, сообщила пресс-служба компании.

"Мы связываем положительную динамику с ростом потребительской активности, так как все больше товаров приобретается через онлайн-площадки", - отмечается в сообщении.

Чаще всего услугами пользуются представители розничной и оптовой торговли, производства одежды, пищевых и химических продуктов в Уральском, Центральном и Южном федеральных округах России. Около четверти от всего объема грузооборота в сегменте доставки на склады маркетплейсов составляет одежда.

"Деловые линии" работают на рынке доставки товаров с 2001 года, центральный офис расположен в Петербурге. Компания входит в перечень системообразующих транспортных предприятий России, объединяет 288 подразделений в 218 городах. Автопарк группы насчитывает около 9 тысяч транспортных средств разной грузоподъемности, в том числе, тягачей и полуприцепов.

Деловые линии Петербург Урал
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