"Полюс" со II полугодия законсервирует месторождение Вернинское

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Полюс" планирует законсервировать месторождение Вернинское со второго полугодия 2024 по 2027 годы, говорится в материалах компании.

В это время "Полюс" планирует транспортировать на Вернинскую золотоизвлекательную фабрику для переработки руду, добываемую на Сухом Логе. Опытные испытания руды Сухого Лога на Вернинской ЗИФ начнутся со второго полугодия 2024 года.

Компания уже приступила к горно-подготовительным работам в пределах границ карьера на Сухом Логе и в настоящее время накапливает руду для последующей переработки на Вернинской ЗИФ.

"Полюс" продолжает реинжиниринг проекта Сухой Лог, а также работы по обновлению технико-экономического расчета (pre-feasibility study) и изыскания в рамках технико-экономического обоснования (feasibility study). Компания планирует предоставить новую информацию по проекту в IV квартале 2024 года.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Сейчас разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.