"Полюс" получил первое золото из руды Сухого Лога

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "Полюс" получил первое золото из руды Сухого Лога на близлежащей Вернинской ЗИФ, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Получение первого золота из руды Сухого Лога – одного из крупнейших месторождений золота в мире – важное событие для "Полюса". Мы провели большую подготовительную работу по созданию необходимой инфраструктуры для разработки месторождения, в прошлом году, благодаря доразведке, поставили на баланс еще 3,5 млн унций запасов Сухого Лога, - рассказал глава компании Алексей Востоков. - Но основное строительство впереди. Приоритетом для нас как на этапе проектирования, так и в строительстве инфраструктуры месторождения, остается внедрение энергоэффективных технологий и соблюдение высоких экологических стандартов, в частности, обеспечение возобновляемой электроэнергией".

Опытные испытания руды Сухого Лога на Вернинской ЗИФ начались со второго полугодия. На самом Сухом Логе компания ведет строительство инфраструктуры, а в 2025 году хочет приступить к возведению ЗИФ. Сейчас проект на этапе реинжиниринга, компания планирует предоставить обновленную информацию в IV квартале 2024 года.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Сейчас разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.