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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:06

"АЛРОСА" может выплатить 2,49 рубля на акцию за первое полугодие

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить 2 рубля 49 копеек на одну акцию в виде дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года, говорится в сообщении компании.

Дивиденды получат акционеры по данным на 19 октября.

Общая сумма выплат составит 18,339 млрд рублей.

Внеочередное собрание акционеров по дивидендам состоится 30 сентября, в нем примут участие акционеры по данным реестра на 6 сентября.

Дивидендная политика "АЛРОСА" предполагает выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год при net debt/EBITDA не выше 1,5x.

Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие составляла 37 млрд рублей.

"АЛРОСА" по итогам первого полугодия прошлого года перечислила акционерам 3 рубля 77 копеек на акцию, всего направив на дивиденды 27,765 млрд руб., что эквивалентно полагающимся по дивидендной политике 50% прибыли за этот период.

Финальные дивиденды за 2023 год составляли 2 рубля 2 копейки на акцию. Общая сумма выплат была 14,877 млрд рублей.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, – около 34%.

АЛРОСА
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