Заявки на принудительную конвертацию ГДР VK будут приниматься с 25 сентября

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Заявки на принудительную конвертацию глобальных депозитарных расписок (ГДР) VK Company Limited на акции МКПАО "ВК" будут приниматься с 25 сентября 2024 года до 22 января 2025 года, сообщает российский интернет-холдинг.

В сообщении отмечается, что МКПАО "ВК" направило соответствующее обращение держателю реестра, у которого открыт лицевой счет депозитарных программ для учета прав на акции - АО "Межрегиональный регистраторский центр".

Интернет-холдинг VK в сентябре 2023 года завершил редомициляцию с Британских Виргинских островов в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область), в реестр участников САР была включена международная компания публичное акционерное общество "ВК" (МКПАО "ВК"). Тогда же компания провела делистинг ГДР с LSE.

Согласно закону N 452-ФЗ от 4 августа 2023 года, после государственной регистрации компании в качестве МКПАО ее ГДР, учитываемые внутри НРД, автоматически конвертируются в акции.

Если учет прав на ГДР осуществляется иностранными организациями и держатель ГДР не может получить акции в силу ряда причин, он вправе прибегнуть к процедуре принудительной конвертации.

Для этого необходимо представить депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ (в случае VK – это Citibank, N.A.) или держателю реестра, у которого открыт лицевой счет депозитарных программ для учета прав на акции международной компании (АО "Межрегиональный регистраторский центр") заявление о принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента в акции международной компании. Также держателю ГДР необходимо предоставить документы, доказывающие право владения соответствующим количеством ГДР.

VK – российская интернет-компания. Ее портфель объединяет крупнейшие российские соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте", мессенджер "ТамТам", магазин приложений RuStore; также интернет-компания развивает образовательное направление и медиа-сервисы, устройства с собственным голосовым помощником и т.д.

Крупнейшим акционером VK является АО "МФ Технологии", контролирующее 57,3% голосов интернет-холдинга (4,8% - экономическая доля). В числе совладельцев МФТ - "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ), еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Кроме того, акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания "Сингулярити Лаб", купившая акции, ранее принадлежавшие структуре Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 года). Среди акционеров холдинга - китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%).