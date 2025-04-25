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МДМГ может 28 мая начать прием заявок на принудительную конвертацию GDR в акции МКПАО

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "МД Медикал Груп" (ГК "МД Медикал", МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") может 28 мая начать прием заявлений о принудительной конвертации GDR MD Medical Group Investments Plc., учитываемых в иностранной депозитарной инфраструктуре, в акции МКПАО, сообщила компания.

Компания напоминает, что 12 апреля 2024 года совет директоров Банка России установил порядок и сроки осуществления принудительной конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций акционерных обществ со статусом международной компании, в акции таких акционерных обществ.

"Ожидается, что в соответствие с решением (Банка России - ИФ) датой начала срока для представления заявлений о принудительной конвертации GDR в акции МКПАО будет дата, отстоящая на один год от даты государственной регистрации МКПАО - 28 мая 2025 года", - говорится в сообщении.

Компания уведомит держателей GDR о начале приема заявлений на своем официальном сайте не позднее чем за 3 рабочих дня до наступления указанной даты. Кроме того, дата начала приема заявлений будет раскрыта на официальном сайте депозитария - АО "Ракурс Инвест".

MDMG завершила редомициляцию с Кипра в Россию 28 мая 2024 года, когда компания была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в качестве МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МД Медикал Груп").

"МД Медикал Груп" - сеть медицинских клиник. Компания на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций.

Компания объединяет 65 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 54 амбулаторные клиники с присутствием на территории 31 региона.

MDMG Кипр Калининград Мать и дитя МДМГ
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