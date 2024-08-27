В России не будут продлевать запрет на экспорт сахара после 31 августа 2024 года

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт сахара из РФ, действующий по 31 августа 2024 года, продлен не будет.

"В настоящее время продление временного запрета на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы после 31 августа не планируется", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.

Дальнейшие решения зависят от урожая сахарной свеклы в новом сезоне, при этом рассматриваться они будут в координации с партнерами по ЕАЭС, отметили в ведомстве.

Запрет на экспорт сахара из РФ вступил в силу с 6 мая текущего года. Это предусмотрено постановлением правительства, подписанным 3 мая 2024 года. Решение было направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.

Постановление предусматривало ряд исключений. Так, поставки сахара были возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах. В частности, в Армению было разрешено экспортировать 28 тыс. тонн, в Белоруссию - 5 тыс. тонн, в Казахстан - 120 тыс. тонн, в Киргизию - 28,5 тыс. тонн.

Минсельхоз в середине марта этого года сообщал, что Россия с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024 года экспортировала более 700 тыс. тонн сахара, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (сельхозгод по сахару начинается с 1 августа). Ограничение экспорта было направлено на сохранение достаточного объема переходящих запасов и обеспечение сахаром партнеров по ЕАЭС.

По данным Росстата, в 2023 году РФ произвела 6,6 млн тонн свекловичного сахара, что на 10% больше, чем в 2022 году. С учетом переработки сиропа производство составило 6,8 млн тонн. Внутреннее потребление составляет порядка 6 млн тонн в год.