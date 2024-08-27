Рынок акций РФ во вторник возобновил снижение вслед за нефтью

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Попытки рынка акций РФ продолжить подъем утром во вторник завершились новыми распродажами из-за фиксации прибыли игроками на фоне проседающей после роста нефти (Brent опустилась к $80 за баррель), индекс МосБиржи откатился в район 2730 пунктов после утреннего роста до 2800 пунктов. Лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (-4,7%) и "Норникеля" (-4,2%), подросли на дивидендных новостях акции "Газпром нефти" (+2,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2730,38 пункта (-1,2%, максимум сессии - 2800 пунктов), индекс РТС - 940,23 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 августа, составил 91,4807 руб. (-29,38 копейки).

Подешевели акции АФК "Система" (-4,7%), "Норникеля" (-4,2%), "АЛРОСА" (-4%, до 52,12 рубля), "Мечела" (-3,8% и -6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-2,1% и -0,9% "префы"), "Магнита" (-2,1%), "Северстали" (-2%), "Интер РАО" (-1,9%), "РусГидро" (-1,9%), "Роснефти" (-1,8%), расписки OZON (-1,8%), бумаги ОК "Русал" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,5%), "Газпрома" (-1,4%), Сбербанка (-1,4% и -1,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,3%), ВТБ (-1,1%), "ТКС Холдинг" (-1%), "НЛМК" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "ММК" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить за первое полугодие 2,49 рубля на одну акцию в виде дивидендов, говорится в сообщении компании (текущая дивдоходность составляет 4,8% годовых - ИФ). Дивиденды получат акционеры по данным на 19 октября. Общая сумма выплат составит 18,339 млрд рублей.

Подорожали акции "Газпром нефти" (+2,4%, до 670 рублей), "Татнефти" (+1,5%).

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию, сообщил эмитент. Заочное собрание для утверждения выплаты промежуточных дивидендов назначено на 30 сентября. Список лиц для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 14 октября.

Дивидендная политика НК предусматривает переход на промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев. Традиционно на дивиденды направлялось 50% чистой прибыли по МСФО с учетом корректировки на ряд статей. Однако за 2023 год "Газпром нефть" направила на дивиденды чуть выше 75% от прибыли. Новая рекомендация также соответствует этому уровню. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 8% - до 328,5 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,05 млрд рублей (из них 10,58 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,39 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,2 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").

Оценки экспертов

Аналитики инвесткомпаний и банков ожидали, что размер дивидендных выплат "Газпром нефти" за первое полугодие 2024 года мог в среднем составить 51,8 руб. на акцию, свидетельствует консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе оценок экспертов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, после невероятного позитива на рынках в начале недели, когда индекс МосБиржи вырос на 3,8%, логично было бы ожидать технического отката с фиксацией доходностей в ряде бумаг. Однако во вторник рынок не сразу определился с дальнейшим движением: утром все еще преобладали "быки", но далее их силы начали угасать и рынок скатился в "минус".

Основные продажи логично начались с лидеров из "народного портфеля" - бумаг Сбербанка, "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и "НОВАТЭКа". Несколько поддерживали рынок такие компании, как ЦИАН, "Группа ЛСР" и ПАО "Полюс" - компании, связанные с материальными активами - недвижимостью и золотом. В случае с ЦИАН позитив был связан с процессом редомициляции.

"В целом не стоит делать выводов по одному торговому дню. На рынке сохраняется давление высоких доходностей со стороны консервативных инструментов, и рано говорить о перетоке денежных средств обратно в акции и вообще в рисковые инструменты. Также можно отметить отсутствие фундаментальных факторов для роста рынка и приближение очередного заседания ЦБ РФ, на котором не исключено очередное ужесточение политики регулятора. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 августа - 2700-2750 пунктов", - полагает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи вновь ушел ниже 2750 пунктов, среднесрочная нисходящая динамика остается актуальной. Основной причиной снижения рынка остается жесткая монетарная политика ЦБ РФ. Локально на котировки оказывают давление снижающаяся нефть и ряд других сырьевых товаров.

Во вторник вышел ряд корпоративных отчетов, в частности, от "Акрона", "Группы Астра" и ПАО "Полюс". Акции "Астры" и "Акрона" на этом фоне подросли вразрез с общей динамикой рынка.

Нефть Brent опустилась к $80 за баррель. Локальная коррекция вниз обусловлена значительным ростом цен на нефть накануне. На относительно высоком уровне котировки удерживает закрытие всех нефтяных месторождений, расположенных на востоке Ливии, и приостановка экспорта топлива из этой страны. Также сохраняются геополитические риски обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, полагает Федосов.

Как отмечает генеральный директор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков, оперативная статистика по 50 крупнейшим ПИФам акций (с активами 338 млрд руб., что составляет более 90% от совокупных активов всех ПИФов акций) показывает, что с 1 по 26 августа отток средств составил 7,5 млрд руб. При сохранении тенденции август 2024 года может оказаться месяцем рекордных оттоков за всю историю российского рынка коллективных инвестиций.

"Акции в настоящий момент проигрывают по привлекательности инструментам денежного рынка. Например, в июле в ПИФы акций приток средств составил 2,9 млрд руб., а в фонды денежного рынка - 62,7 млрд руб. На фоне повышения ставки ЦБ до 18% перекладка из акций в депозиты и облигации с плавающей ставкой только усилилась. Помимо невозможности обеспечить конкурентоспособную доходность, российские компании начали демонстрировать слабую отчетность, что также не способствует активизации покупателей. Тем не менее, говорить о завершении оттока из акций можно в случае, когда он будет на порядок больше", - считает эксперт.

Таким образом, запрет ЦБ РФ на продажи акций, купленных у нерезидентов с дисконтом на западных площадках, вряд ли остановит снижение российского фондового рынка, полагает Третьяков.

Зарубежные рынки

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), также нет единого вектора в Европе (индекс CAC 40 просел на 0,2%, FTSE, DAX растут на 0,2-0,4%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,03-0,2%).

Правительство Японии будет пристально следить за последствиями ожидаемого снижения базовой процентной ставки в США, заявил во вторник министр финансов страны Сюнъити Судзуки. По его словам, смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой может сказаться на японской экономике различными способами, в том числе за счет влияния на внешний спрос и инфляцию.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июле увеличилась на 3,6% относительно того же периода прошлого года, сообщило во вторник Государственное статистическое управление (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,76 млн).

ВВП Германии во втором квартале 2024 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего во вторник окончательные данные. Результат совпал с предварительной оценкой. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали ее пересмотра.

Индекс потребительского доверия в США в августе составил 103,3 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Эксперты в среднем прогнозировали августовское значение показателя на уровне 100,7 пункта, по данным Trading Economics.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены корректируются вниз после скачка более чем на 3% накануне на новостях из Ливии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $80,1 за баррель (-1,6% и +3,1% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $76,06 за баррель (-1,7% и +3,5% в понедельник).

В понедельник власти восточной части Ливии объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком. Ранее правительство западной части отправило в отставку главу ЦБ Садика Аль-Кабира, однако он отказался покидать занимаемый пост.

На востоке Ливии находится основная часть нефтяных резервов страны и расположены четыре экспортных терминала.