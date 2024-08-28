Акции Европы преимущественно выросли, исключением стал французский индекс

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы большинства крупнейших стран Западной Европы увеличились по итогам сессии во вторник, кроме французского индикатора.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,16%, до 518,88 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,21%, германский DAX - 0,35%, итальянский FTSE MIB - 0,52%, испанский IBEX 35 - 0,55%. Французский CAC 40 опустился на 0,32%.

ВВП Германии во втором квартале уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего окончательные данные. Результат совпал с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом, представленным Trading Economics. В первом квартале экономика ФРГ увеличилась на 0,2%.

Рассчитываемый GfK индекс потребительского доверия в ФРГ за сентябрь упал до минимальных с мая минус 22 пунктов по сравнению с пересмотренными минус 18,6 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали минус 18 пунктов.

Тем временем глава ЦБ Нидерландов и член руководства Европейского центрального банка Клаас Кнот заявил, что хочет дождаться новых статданных прежде, чем голосовать за снижение ключевых процентных ставок в сентябре. При этом Кнот повторил, что он поддерживает постепенное смягчение денежно-кредитной политики в случае, если инфляция в еврозоне будет устойчиво двигаться к целевому уровню в 2%.

Акции австралийской BHP подорожали на 0,8% в Лондоне. Крупнейшая в мире горнодобывающая группа снизила чистую прибыль в минувшем фингоду на 39%, но базовая прибыль выросла на 2% и превзошла ожидания рынка, а выручка повысилась на 3%.

Между тем капитализация нидерландской ASML Holding NV, ведущего мирового производителя оборудования для выпуска чипов, сократилась на 0,4% перед публикацией квартального отчета американской Nvidia Corp. в среду.

Лидером роста в индексе Stoxx Europe 600 стали акции биотехнологической компании Evotec (+9,2%), тогда как цена акций британского девелопера Barratt упала на 6,6%.

Наиболее сильный рост на торгах во Франкфурте продемонстрировали акции Continental AG (+2,7%). В Париже резко подешевели бумаги производителей товаров класса "люкс" Hermes и LVMH (на 2,7% и 1,8% соответственно).