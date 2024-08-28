Рынок акций США слабо вырос в ожидании отчетности Nvidia

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили слабым ростом торги во вторник в ожидании отчетности Nvidia за второй квартал и на статданных по американской экономике.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в августе составил 103,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 101,9 пункта, а не 100,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали августовское значение показателя на уровне 100,7 пункта, по данным Trading Economics.

Капитализация Nvidia Corp. выросла на 1,5%. Производитель графических процессоров обнародует квартальную отчетность в среду, и аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют скорректированную прибыль в размере 65 центов на акцию при выручке в $28,74 млрд. Консенсус-прогноз предусматривает рост выручки более чем вдвое в годовом выражении.

"Наши разговоры с инвесторами позволяют предположить, что они ждут прогноза выручки на третий квартал, завершающийся в октябре, в районе $33-34 млрд", - отметил аналитик UBS Тимоти Аркури, добавив, что прогноз продаж чипов нового поколения Blackwell может быть важнее общего прогноза.

Эксперт дает рекомендацию "покупать" для акций Nvidia с целевой ценой $150 за бумагу, что предусматривает рост котировок еще примерно на 20%.

Акции Apple Inc. подорожали на 0,4%. Компания сообщила, что главный финансовый директор компании Лука Маэстри покинет свой пост 1 января 2025 года. Новым CFO Apple станет Кеван Парех, занимающий в настоящее время должность вице-президента по финансовому планированию и анализу.

Цена бумаг Eli Lilly выросла на 0,4%. Американская фармкомпания представила более бюджетную версию собственного препарата от ожирения Zepbound. Сейчас месячный курс этого и аналогичных препаратов стоит около $1 тыс., а новая версия будет стоить $399 или $549 в месяц, в зависимости от дозировки.

Рыночная стоимость Hershey Co. опустилась на 2,6% после того, как аналитики Citi ухудшили рекомендацию для бумаг этого производителя шоколада до "продавать" с "нейтрального" уровня.

Цена американских депозитарных акций (ADS) JD.com Inc. увеличилась на 2,3%. Китайский интернет-ритейлер утвердил программу обратного выкупа акций на сумму до $5 млрд. Она рассчитана на период до конца августа 2027 года и в том числе допускает выкуп ADS.

Капитализация Paramount Global снизилась на 7,2% на новости, что миллиардер Эдгар Бронфман-младший отозвал предложение о покупке этой американской медиакомпании за $6 млрд. Таким образом, Paramount сможет завершить сделку по слиянию со Skydance Media, о согласовании которой стало известно в июле.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,02% и составил 41250,5 пункта, установив новый исторический максимум. Лидерами роста в индикаторе стали акции Nike Inc., подорожавшие на 1,2%, тогда как бумаги Amazon.com Inc. подешевели на 1,4%.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,16% - до 5625,8 пункта.

Nasdaq Composite также прибавил 0,16% и составил 17754,82 пункта.