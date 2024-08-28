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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню в единый день уплаты налогов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - На открытии торгов среды на "Московской бирже" рубль немного подешевел к юаню в единый день уплаты налогов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня вырос на 0,1 копейки и составил 11,8 рубля. При этом юань оказался на 4,87 копейки выше уровня действующего официального курса.

"На валютной секции "Московской биржи" во вторник пара "юань-рубль" выросла на 1%, поднявшись до 11,8 рубля. Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток китайской валюты продолжить восходящую динамику. Окончание налогового периода и ухудшение ситуации в ценах на нефть будут оказывать давление на национальную валюту и способствовать ее ослаблению. В результате к окончанию дня пара "юань-рубль" может сделать существенный шаг к отметке 12 рублей", - полагает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Цены на нефть эталонных марок практически не меняются утром в среду после первого за четыре сессии снижения днем ранее.

К 10:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,01% до $79,53 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,03%, до $75,49 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3 млн баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 3,4 млн баррелей.

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